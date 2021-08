“Vstávaj ty čierna opica”, zakričal fanúšik. Nahnevaný futbalista sa pomýlil a za poznámku udrel iného muža

Stredajší duel 1. kola Českého pohára vo futbale medzi domácim Slavičínom a Frýdkom-Místkom mal mimoriadne nechutný záver. Súboj sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 2:2 a v predĺžení domáci viedli 3:2.

V 109. minúte sa po druhej žltej karte porúčal pod sprchy jeden z hosťujúcich hráčov, no vzápätí dostal červenú kartu aj ďalší futbalisti hostí Bidje Manzia – legionár z DR Kongo. Duel sa skončil triumfom domácich 3:2 po predĺžení a postúpili do ďalšej fázy súťaže.

Black footbal player Bidje Manzia got red card after headbutting spectator during overtime.

This was supposedly his response to racist insults from spectators. Maybe headbutting spectators is normal in Congo,but certainly not in Europe.

Video of local fans celebrating red card. https://t.co/EaVxsMqnrK

— Peter in PRG (@peterinprg) August 12, 2021