Všetko vysvetlili v liste, ktorý zverejnili na Instagram. Bratia najskôr vyvraždili rodinu, následne spáchali samovraždu

Texasom nedávno otriasol šokujúci prípad. Dvaja bratia najprv vyvraždili celú svoju rodinu a následne spáchali samovraždu. V liste na rozlúčku, ktorý uverejnili prostredníctvom Instagramu uviedli, že dôvodom je aj znechutenie z toho, akým smerom sa uberá obľúbený seriál The Office.

Jedným z dôvodov bol populárny seriál

„Ahojte všetci. Zabil som seba a celú svoju rodinu,“ začína svoj list na rozlúčku na Instagrame 19-ročný. Keď si jeho priatelia tento odkaz všimli, okamžite upovedomili políciu, bolo však už neskoro. Keď dorazili na miesto činu, celá rodina bola mŕtva. Dvaja bratia, Farhan a Tanvir zabili svojich rodičov, sestru Farbin, starú mamu a následne spáchali samovraždu, informuje portál All That Is Interesting.

Podľa polície sa bratia dohodli, že členov svojej rodiny zastrelia a následne skoncujú s vlastným životom. Po príčine obrovskej tragédie polícia nemusela pátrať. Bratia totiž všetko vysvetlili v 11-stranovom liste na rozlúčku, ktorý uverejnili prostredníctvom Instagramu. Bratia sa podľa listu dohodli, že si zoženú dve zbrane. Jeden z nich mal zastreliť svoju sestru (dvojča) a starú mamu, kým ten druhý mal zabiť rodičov.

V liste 19-ročný Farhan vysvetľuje, že on aj jeho brat sa už dlho trápili s depresiou. Dodal, že jeho otec robil, čo mohol, aby mu pomohol. Situácia sa však za niekoľko rokov vôbec nezmenila. Rodičia ho dokonca poslali do tábora, kde mu mali s mentálnym zdravím pomôcť a lekár mu predpísal aj lieky. Nič však nezaberalo a Farhan mal neustále nutkanie ubližovať si. Spojenca našiel vo svojom bratovi Tanvirovi.

Príliš by trpeli, tak ich radšej zabil všetkých

Bratov však okrem depresie spájal aj obľúbený seriál The Office. Práve ten mal byť podľa Farhana jeden z dôvodov, prečo sa rozhodli skoncovať so svojimi životmi. Farhan s bratom seriál sledovali až do februára tohto roka, boli však nespokojní s tým, akým smerom sa uberá. Dodal však, že život je príliš krátky a nechce o tom písať priveľa. Práve v deň, keď ich seriál znechutil najviac, sa rozhodli, že so všetkým skoncujú.

Prvotný plán bol taký, že bratia počkajú rok a svoj plán vykonajú až vtedy, ak sa im do roka nepodarí všetko zlé napraviť. Čoskoro si však uvedomili, že len zbytočne odkladajú to, k čomu aj tak napokon dôjde. Vo svojom liste Farhan píše, aké jednoduché bolo zohnať zbrane, stačilo vojsť do obchodu a kúpiť ich. Predávajúci sa údajne len opýtal, či trpí nejakým psychickým ochorením.

Farhan v liste obhajuje aj to, prečo zabil celú svoju rodinu. Údajne ich mal rád a oni boli jediný dôvod, prečo so životom neskoncoval už skôr. Došiel však k záveru, že by bola jeho rodina príliš smutná, keby zomrel. Preventívne sa teda rozhodol zabiť všetkých. Okolie nechápe, ako sa niečo takého mohlo stať. Rodina sa z Bangladéša do Texasu presťahovala pred 15 rokmi v nádeji na lepší život.