Vrcholní americkí predstavitelia pridali omylom do četu šéfredaktora časopisu. Dohadovali sa v ňom o útoku na Jemen

Časopis The Atlantic v stredu zverejnil podľa neho všetky správy četovacej skupiny vysokopostavených predstaviteľov americkej administratívy, do ktorej bol omylom pridaný jeho šéfredaktor Jeffrey Goldberg. V nej sa hovorilo o plánovanom útoku USA na Jemen, vrátane presných časov úderov a typov lietadiel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Magazín zverejnil snímky jednotlivých častí četu na voľne dostupnej aplikácii Signal. The Atlantic pôvodne podrobnosti o komunikácii nezverejnil, aby neohrozil americké ozbrojené sily. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa však opakovane poprela, že by čet obsahoval utajované informácie a preto sa časopis rozhodol detaily zverejniť.

Podľa The Atlantic jeho stredajší článok obsahuje všetky informácie okrem mena predstaviteľa Ústrednej spravodajskej služby (CIA), na ktorého sa predstavitelia v správach odvolávali.

BREAKING: Jeffrey Goldberg from The Atlantic @TheAtlantic has just released the FULL Text Message Chain.

I have provided all texts in this post and the thread below:

CHECK MATE! 🧵 pic.twitter.com/UvSj4jJdHi

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 26, 2025