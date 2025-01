Von môže ísť len so zbraňou, za benzín platí 1,75: Cecilia žije na jednom z najodľahlejších miest na svete

Dlhé obdobia tmy, chlad, ktorý cítite až v kostiach, všade masívne ľadovce a hrozba, že na prechádzke stretnete ľadového medveďa. Takýto život naozaj nie je pre každého, fotografka Cecilia Blomdahl si ho však zamilovala.

Von len so zbraňou

Ako informuje CNN, na nórskom súostroví Špicbergy, ktoré leží približne na polceste medzi severným pobrežím Nórska a severným pólom, sa nachádza najsevernejšie trvalé osídlenie na svete. Cecilia Blomdahl žije v najväčšom meste, ktoré tu nájdete, v Longyearbyene. Žije tu približne 2 500 ľudí a pohľad na farebné domčeky medzi obrovskými masami ľadu vyráža dych.

Cecilia sa sem presťahovala v roku 2015 a svoj život dokumentuje na sociálnych sieťach. Získala si už milióny fanúšikov a napísala dokonca aj knihu s názvom Life on Svalbard. Život tak blízko k prírode, v tichu, kráse a pokoji si nevie vynachváliť. Dodáva však, že Špicbergy sú omnoho viac, než len pekné miesto. Čoraz viac ľudí ich pripisuje na svoj cestovateľský zoznam. Vďaka bohatým zdrojom plynu, nerastných surovín či rýb bola táto oblasť kedysi predmetom diplomatických sporov.

Dnes je centrom pestrých hospodárskych aktivít a vedeckých výskumov. Teplota na mieste, ktoré niektorí označujú za kraj sveta, občas klesá aj k takmer -35 °C, po uliciach sa prechádzajú arktické líšky a ľadové medvede. Ak chce ísť Cecilia vyvenčiť psa, musí mať so sebou pre prípad stretu s medveďom zbraň (je to dokonca ukotvené v miestnom zákone). Každý deň je podľa nej dobrodružstvom, no popíjanie kávy s výhľadom na polárnu žiaru by nemenila za nič.

Takéto sú ceny potravín

Jednou z vecí, s ktorou sa miestni musia vyrovnať, je polárna noc. Od polky novembra do konca januára tu slnko nad horizont nevychádza. Od apríla do augusta zas nezapadá. Dlhé dni bez slnka, či naopak bez noci, sú náročné po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Dokáže to byť také mätúce, že sa občas stane, že dezorientovaný človek omylom vyrazí do práce uprostred noci.

Napriek tomu, že sa Špicbergy prirovnávajú ku kraju sveta, obyvateľom tu nič nechýba. Nájdete tu letisko, nemocnicu, aj školy či škôlky. V priemere tu však ľudia ostávajú žiť len 7 rokov. Cecilia vo svojich videách vysvetľuje, že ak nastane situácia, na ktorú miestna nemocnica nie je vybavená, človek musí ísť na pevninu. Odsťahovať sa musí aj vtedy, ak je príliš starý alebo chorý, aby sa dokázal postarať sám o seba.

A aké sú tu ceny potravín? Za liter mlieka zaplatíte podľa webu World Prices 2 doláre (niečo vyše 1,90 eura). Chlieb (500 gramov) stojí v prepočte 3,50 eura, za vajcia si miestni zaplatia 4,50 eura. V lacnejšej reštaurácii sa tu najete približne za 18 eur. Liter benzínu stojí asi 1,75 eura.