Vodiči, zbystrite: Ceny benzínu na Slovensku sú hrozivé, u týchto susedov ušetríte až 8 centov za liter

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, výhľad pre svetové ceny ropy, ktoré ovplyvňujú aj ceny benzínov a motorovej nafty u nás, ostáva naďalej neutrálny s rizikom rastu.

„Cena oboch hlavných ropných benchmarkov sa prakticky od začiatku leta pohybuje v desaťdolárovom obchodnom pásme a nateraz nie sú dôvody, ktoré by mali stav zmeniť. Pre krátkodobé ceny na našich čerpacích staniciach predpokladáme miernu rastovú korekciu, ale výraznejšie zmeny cien neočakávame,“ dodal Boháček.

Tankujeme za rakúske ceny

V druhej polovici augusta sú domáce ceny benzínu stále najvyššie v porovnaní s okolitými krajinami a dokonca tankujeme dnes za rakúske ceny. Najviac vieme na benzíne spomedzi okolitých krajín ušetriť v Česku a v Poľsku (8 centov na liter). Cena nafty je u nás zväčša nižšia ako u našich susedov. S výnimkou Česka, kde na litri naďalej ušetríme približne 4 centy.

Ak by sme sa rozhodli ísť stále na dovolenku autom, tak napríklad pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž benzínu v Maďarsku za 1,55 eura za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku, kde sú ceny benzínu iba o cent vyššie ako u nás. „Menej výhodné to bude pri tankovaní nafty, ktorej cena je v cieli vyššia v priemere o 8 centov,“ podotkol Boháček.

Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, oplatí sa nám smerovať tankovanie stále až na cieľ, kde vieme pri natankovaní benzínu, ale aj nafty pohodlne ušetriť v priemere 21 centov. „Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať opäť raz doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny pohonných látok vyššie, rádovo v priemere o 24 centov,“ upozornil Boháček.

Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 32. týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu SR opäť mierne znížili. Cena natural 95-oktánového benzínu sa v priemere pohybovala na 1,572 eura za liter a 98-oktánový benzín sa predával za 1,781 eura za liter (-1 eurocent na liter). Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere obdobne o 2 centy lacnejšie — za 1,477 eura za liter. „Medziročne dnes tankujeme benzín i naftu o približne 7 % lacnejšie,“ dodal Boháček.