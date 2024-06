Vodiči, veľký pozor: Ak sa chystáte autom do Chorvátska, tu natankujte plnú nádrž a ušetríte

Ceny palív v susedných krajinách Európskej únie si držia rovnaký trend zlacňovania ako na Slovensku. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, benzín je však u nás pre vysoké spotrebné dane najdrahší (spolu s Rakúskom), keď mierne presahuje 1 euro a 60 centov. V Poľsku, Maďarsku, Slovinsku aj Chorvátsku ho možno natankovať v prieme o 6 až 8 centov lacnejšie, keď sa jeho ceny pohybujú okolo 1 eura 55 centov.

„Pri ceste na letnú dovolenku k Jadranu sa však v prípade dízlového pohonu oplatí natankovať plnú nádrž u nás,“ dodal Pánis. Ceny nafty v Rakúsku sa pohybujú v priemere o takmer 10 centov drahšie ako na Slovensku. Chorvátsko a Maďarsko, po zohľadnení kurzu forintu, majú naftu zhruba o 5 centov drahšiu a v Slovinsku je jej cena podobná slovenskej. „Česko má po zohľadnení kurzu koruny naftu na podobnej cenovej úrovni ako Slovensko. V Poľsku po prepočte zo zlotých na eurá je nafta drahšia zhruba o 4 až 5 centov,“ doplnil Pánis.

Ako potvrdil pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, domáce ceny benzínu sú najvyššie a ceny nafty najnižšie spomedzi okolitých krajín. Benzín, respektíve naftu natankujeme v priemere v Poľsku za 1,55 eura za liter; v Česku za 1,58 eura za liter, respektíve naftu za 1,51 eura za liter; v Rakúsku za 1,63 eura za liter, respektíve naftu za 1,6 eura za liter a v Maďarsku benzín i naftu za 1,56 eura za liter.

„Ak by sme sa rozhodli ísť na dovolenku autom, tak pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž v Maďarsku a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku za 1,55 eura za liter. Ak tankujeme naftu, do plna sa nám oplatí natankovať ešte doma, keďže v cieli by sme zaplatili o 4 eurocenty na litri viac,“ uviedol Boháček.

Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, či Rumunsko, oplatí sa nám podľa Boháčka smerovať tankovanie až na cieľ, kde vieme ušetriť na benzíne aj 30 centov a na nafte 20 centov na liter. Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať ešte doma, keďže po ceste aj priamo v krajine sú ceny pohonných látok vyššie v priemere o 15 centov na liter. „Ak by sme chceli ísť na sever Európy, tam sú ceny pohonných látok dlhodobo drahšie a napríklad v takom Nórsku si priplatíme za benzín aj 30 centov na liter,“ podotkol Boháček.

Vzhľadom k ostatnému vývoju na ropnom trhu predpokladá analytik Pánis, že by u nás mala pokračovať tendencia k miernemu zlacňovaniu cien palív. Najpredávanejší 95-oktánový benzín by sa tak mal blížiť k 1 euru a 60 centom a nafta by sa mohla ponoriť pod 1 euro a 50 centov.

„Pre domáce ceny pohonných látok výhľad nemeníme a očakávame aj naďalej približne súčasné ceny na pumpách,“ doplnil Boháček. S postupom času a bližšie k letu stále očakáva nárast cien z dôvodu vyššieho dopytu spotrebiteľov. „Dynamiku rastu však bude určovať stav ekonomiky a vývoj výhľadu úrokových sadzieb, najmä v USA,“ konštatoval Boháček.

Ako to vyzeralo na našich čerpacích staniciach?

Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 21. týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu SR zmenili minimálne, keď sa natural 95-oktánový benzín v priemere predával za 1,620 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola za 1,837 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za 1,505 eura za liter.

Ropa sa v minulom týždni pokúšala o odraz z trojmesačných miním, ktorý však napokon neudržala. Na konci týždňa vymazala všetky zisky a zatvárala na najnižších úrovniach od konca februára, keď zaknihovala takmer jednopercentnú stratu. To priviedlo európsky benchmark Brent k 81-dolárovej úrovni a americká ropa WTI klesla k 77-dolárovej méte.

„Pod ďalšie straty komodity sa podpísali signály zvoľňovania sa solídneho ekonomického rastu zo Spojených štátov spolu s prekvapujúcim rastom komerčných zásob ropných produktov v krajine,“ povedal Pánis. Medzi obchodníkmi súčasne podľa neho rastie nervozita z inflačného vývoja v USA, ktorá by mohla prinútiť Fed držať úrokové sadzby na súčasných úrovniach po dlhší čas, čo by mohlo pôsobiť ako obmedzovač ekonomickej aktivity a teda aj rastu dopytu po rope.