Vodiči šalejú z cestnej novinky. V meste vyrástlo 36 semaforov na kruhovom objazde, podľa miestnych je to „obscénne“

Na úseku, ktorý spája cesty Milton Road a Elizabeth Way, pribudlo na kruhovom objazde celkom 36 semaforov. Novinka je v prevádzke od 8. októbra. Za ten čas stihla zožať poriadne veľa urážok. Rezidenti mesta Cambridge tvrdia, že úprava je „absurdná“ a výrazne zhoršuje plynulosť premávky.

Inštalácia semaforov mala prebehnúť ako súčasť programu Milton Road Improvement Scheme. Projekt vedie Great Cambridge Partnership (GCP) a má hodnotu 31,9 milióna libier (čo predstavuje sumu približne 38,16 milióna eur).

O správe napísal portál The Telegraph, citujú Novinky.

Podľa rezidentov, 36 nových semaforov premávke vôbec nepomáha – naopak, výrazne ju spomaľujú. „Je to absurdné, žijem tu viac ako 20 rokov priamo pri kruhovom objazde. Autá teraz zastavujú zbytočne,“ hovorí jeden z rezidentov.

Údajne sa stretávajú s incidentmi, počas ktorých sa na červenej na dlhú dobu zasekáva rad áut. Zároveň však na samotnom objazde nie je žiadna premávka, a teda neexistuje dôvod, prečo by mali autá čakať.

Frustrated residents have slammed a new Cambridge roundabout with 36 traffic lights, as ‚ridiculous‘, saying it makes traffic congestion worse. The ‚signalised‘ roundabout at the junction of Milton Road and Elizabeth Way in Cambridge became operational on Tuesday (October 8). pic.twitter.com/cLIzcWLqDk

— ComeOnCUFC (@CufcOn) October 11, 2024