Voda tu stojí 15 eur, pivo a drink 120 eur: Žena ukázala, ako to vyzerá v kontroverznom podniku v obľúbenej destinácii

Možno sa k vám už dostali hrozivé skúsenosti návštevníkov istého podniku DK Oyster na Mykonose. TripAdvisor je plný ich nespokojných recenzií. Spomínajú v nich, že za čistú vodu museli zaplatiť 15 eur, za víno 120 eur alebo za zlatý mok aj s drinkom šialených 120 eur. Okrem toho turisti hovoria aj o nekalých praktikách, s ktorými sa tu mali stretnúť, alebo že reštaurácia počas ich návštevy zívala prázdnotou. Toto zachytilo aj video, ktoré sa na TikToku stalo virálnym.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pochádza ešte z roku 2022, no už vtedy bol DK Oyster spájaný so svojimi škandálmi. Používateľka s prezývkou @kbissing nakrútila, ako to vyzerá v tomto podniku počas letnej sezóny za bieleho dňa. Video do dnešného dňa dosiahlo cez 100-tisíc pozretí.

Pohodlné ležadlá a nikde žiadni ľudia

Ako v ňom môžete vidieť, autorka týchto záberov prechádza cez priestor na pláži, ktorý patrí DK Oyster. Napriek tomu, že jeho ležadlá so slnečníkmi vyzerajú mimoriadne pohodlne, sú úplne prázdne. To spravidla býva na dovolenke strašiakom a znamením, že takémuto miestu by ste sa z nejakého dôvodu mali radšej vyhnúť. V tomto prípade sú jasným dôvodom negatívne recenzie od nahnevaných zákazníkov.

Autorka videa dodala, že všetky reštaurácie naokolo okrem tohto miesta boli plné a upozornila, aby sa ľudia od nej držali ďalej. Pre objektívnosť dodáme, že na záberoch je vidieť, že aj vedľajšia terasa je prázdna, no o tom, že reštaurácia býva prázdna, hovoria viacerí.

V komentároch niekto podotkol, že je dobré, že tu nikto nie je. Niekto iný zas podotkol, že je to škoda, pretože podnik vyzerá naozaj pekne, no vzhľadom na negatívne skúsenosti mnohých ľudí je to pochopiteľné. No našiel sa aj niekto, kto len smutne podotkol, že rok predtým ho, žiaľ, navštívil.

Podnik DK Oyster a škandály, s ktorými sa spája

Prvýkrát sme vás o podniku DK Oyster informovali ešte v roku 2019, za uplynulé dve letné sezóny bolo článkov u nás aj na zahraničných weboch viac. Minulé leto sme vám napríklad priblížili aj prípad Slovákov, ktorí ho navštívili a za večeru tu nechali 740 eur.

Zaujímavé však je, že kým na TripAdvisore negatívne recenzie návštevníkov stále pribúdajú, na googli ich nenájdete. Ak si tu dáte vyhľadať DK Oyster, svieti mu skvelé hodnotenie 4,7 hviezdičky z 5, čo na prvú môže vyzerať, že ho treba na dovolenke určite navštíviť. No keď sa naň bližšie pozriete a dáte si filtrovať recenzie podľa najnovších, všimnete si aj to, že tie posledné vôbec také pozitívne nie sú. Zatiaľ čo niektoré spred niekoľkých rokov hovoria niečo iné a podľa všetkého práve vďaka nim tu má podnik také vysoké hodnotenia, aké má.

Preto ak sa chystáte niekam do zahraničia, dávajte si dobrý pozor a predtým, ako sa vyberiete niekam na obed, alebo si napríklad aj zarezervujete ubytovanie, pozrite si recenzie ľudí, ktorí tu boli pred vami. Vyhnete sa tak nepríjemnej skúsenosti a možno sa vám poďakujú aj vaše peňaženky.