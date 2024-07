Vo veku 75 rokov odišla herečka, ktorá zažiarila vo filme inšpirovanom románom Stephena Kinga: Zomrela počas spánku

Shelley Duvall zomrela vo veku 75 rokov. Americká herečka sa už dlhé roky trápila kvôli cukrovke. Podľa jej životného partnera Dana Gilroya odišla počas spánku, píše The Hollywood Reporter.

„Opustila nás moja drahá, milá, úžasná partnerka a priateľka. V poslednej dobe priveľa utrpenia, teraz je voľná. Odleť, krásna Shelley,“ povedal Gilroy.

Duvall sa preslávila najmä úlohou v horore The Shining, ktorý vznikol na motívy rovnomenného románu Stephena Kinga. Okrem toho hviezdila aj vo filmoch Nashville, Thieves Like Us alebo Bufallo Bill and the Indians.