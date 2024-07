Rezort životného prostredia sa podľa PS pripravuje na masívnu ťažbu v chránenom území: Taraba sa vyhovára na „ekoteroristov“

Progresívne Slovensko sa obáva ťažby v národných parkoch. Situácia v ďalšom národnom parku, a to Muránska planina, podľa europoslanca Michala Wiezika naberá hrozivé kontúry, píše TASR. Naopak, podľa štátneho tajomníka rezortu Filipa Kuffu je situácia s lykožrútom na Muránskej planine vážnejšia, ako sa predpokladalo.

Hrozí klčovanie lesov, minister hovorí o zmenách

Kuffa odmieta, žeby sa v tejto lokalite chystala ťažba. Dodal, že ani národné parky neobišli škodcovia a nepoznajú jeho hranice. „Je to však spochybňované, že vraj my tlačíme do masívnej ťažby, že ideme rúbať lesy,“ spomenul.

Vedúci ochranného obvodu Tatranská Javorina Ján Slivinský povedal, že lykožrút smrekový sa môže šíriť vetrom na dlhé vzdialenosti. „Keď sa podcení, môže narobiť veľké škody. Vieme však s ním bojovať,“ objasnil s tým, že v zelených stromoch ešte chrobáka vyhľadajú. Podľa neho ich vedia identifikovať, napadnuté stromy dokážu vyznačiť a spracovať.

Wiezik však tvrdí, že si ministerstvo životného prostredia pripravuje pôdu pre masívnu ťažbu v chránenom území. Upozornil, že pre ťažbu v národnom parku existujú legislatívne mantinely. Odmieta zneužívanie kalamitnej ťažby.

„Sme pripravení využiť všetky prostriedky, všetky legálne postupy, ktoré máme, aby sme devastácii národných parkov a nášho životného prostredia zabránili,“ vyhlásil.

Bývalý štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča z mimoparlamentnej strany Demokrati zdôrazňuje, že Muránska planina patrí medzi najcennejšie chránené územia.

„Rozsah ťažby najmenej 400-tisíc kubíkov dreva v priebehu dvoch rokov znamená, že ťažba sa vykoná excesívne, ako by išlo o bežné hospodárske lesy, a to najmä holorubmi,“ podotkol v tlačovej správe.

Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS) sa ohradila voči vyjadreniam predstaviteľov envirorezortu k národným parkom.

Minister Tomáš Taraba (nominant SNS) sa podľa nej v reakcii na kritiku ohrozenia národných parkov vyhovára a popiera realitu. Poukázala napríklad na jeho slová, že nemá informácie o zmenšovaní národného parku Poloniny. Posiela mu oficiálny zápis z rokovania rady národného parku, na ktorom mala riaditeľka parku prezentovať návrh na zmenšenie chráneného územia.

Stohlová tiež odmietla Tarabovu interpretáciu správy OECD, ktorý pripisuje stav slovenských lesov v národných parkoch „ekoteroristom“. V príspevku na sociálnej sieti zverejnil zábery na Muránsku planinu z výšky, čo okomentoval tým, že je tu všetko mŕtve a umierajúce.

„Analýzy, vrátane nedávno publikovanej renomovanej správy OECD uverejnenej v Paríži v apríli 2024, jasne hovoria, že slovenské lesy sú prestárnuté, choré, zachytávajú preto málo CO2 a ich vitalita klesá,“ napísal minister.

Zároveň dodal, že ak chceme mať zdravé lesy, musíme začať s výsadbou zmiešaných lesov ako to robia v susednom Česku. „V tejto otázke už budú mať slovo odborníci a nie mimovládky,“ odkázal.