Vo vedrách mal lebky, kožu aj mozgy. Muža zatkli po tom, čo si cez Facebook kupoval ľudské pozostatky

Ľudia si cez internet kupujú množstvo rôzneho sortimentu od najbežnejších predmetov až po tie najbizarnejšie. Muž z Pensylvánie sa však postaral o nové posunutie hranice, keď si cez populárnu sociálnu sieť údajne zadovážil vedrá s ľudskými pozostatkami.

Muž z amerického štátu Pensylvánia bude mať polícii čo vysvetľovať po tom, čo v pivnici jeho domu objavili päť takmer 5-litrových vedier s ľudskými pozostatkami. V okrese East Pennsboro sa sťažnosti na možné prechovávanie častí mŕtveho ľudského tela kopili od júna 2022, píše IFL Science.

Polícia po prehliadke domu našla v suteréne nádoby, ktorých obsah bol zaslaný na expertízu priamo k doktorovi Wayneovi Rossovi, súdnemu patológovi, ktorý potvrdil, že medzi nájdenými ľudskými pozostatkami je polovica hlavy, celá hlava s odstráneným lebkovým uzáverom, tri mozgy, jedna pečeň, jedna panva, jeden kus kože s pripojenou bradavkou a štyrmi rukami.

„Medzi identifikovanými pozostatkami boli ľudské mozgy, srdce, pečeň, koža a pľúca. Ďalšie vyšetrovanie ukázalo, že podozrivý kupoval ľudské pozostatky cez sociálnu sieť Facebook,“ uviedla polícia vo vyhlásení.

Mužom, ktorý mal vlastniť pozostatky, je podľa polície Jeremy Pauley, ktorý bol zadržaný a následne prepustený.

Jeremy Pauley of Enola, Cumberland Co. arrested/ charged w/ abuse of a corpse and other offenses. East Pennsboro Twp Police say he bought human body parts from an Arkansas woman being sold on Facebook Human remains found in Enola and other places. @WGAL pic.twitter.com/QU2g70Vazs

— Susan Shapiro (@susanWGAL) August 18, 2022