Vlastník obľúbeného obchodného reťazca Slovákov skrachoval. Spoločnosť mieri do konkurzu

Obľúbený obchodný reťazec Pepco, ktorý u nás predáva lacné oblečenie či rôzne doplnky do domácnosti, aktuálne čelí veľkým problémom. Jeho vlastník, spoločnosť Steinhoff International, totiž mieri po sérii škandálov do konkurzu, píšu Hospodárske noviny.

Finančný škandál

Problémy začali ešte v roku 2017, keď kontrola odhalila obrovské účtovné nezrovnalosti. Po prevalení škandálu odstúpil šéf spoločnosti Markus Jooste a firma počas piatich rokov vyplatila externým stranám až 447 miliónov eur. Ani to však nestačilo a akcionári poslali spoločnosť do konkurzu, aby dokázala zaplatiť svoje dlhy.

V prípade sa začalo aj vyšetrovanie, ktoré odhalilo opakovanie účtovných podvodov. Tieto udalosti by však nemali ovplyvniť fungovanie obchodného reťazca, ako na Slovensku, tak ani v okolitých krajinách. Pepco má u nás viac ako 130 predajní. Spoločnosť Steinhoff International vlastní 72 percent reťazca. Ak ste však investovali do jej akcií, máme pre vás zlé správy. Mali by ste totiž počítať len s malou, respektíve žiadnou kompenzáciou.