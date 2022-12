Vlaky meškajú aj 325 minút: Sneh a námraza spôsobili hrozivú situáciu, ZSSK sa cestujúcim ospravedlňuje

Situácia týkajúca sa vlakovej dopravy v Košiciach je stále napätá, vlaky jazdia s obmedzeniami. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti.

Aktuálne najväčšie meškania spôsobené kalamitou dosahujú od 105 do 325 minút. Ide o IC vlaky a vlaky kategórie Ex smerujúce z Košíc do Bratislavy, ale aj vlak kategórie R smerujúci z Košíc do Zvolena a EN na trase Praha – Humenné.

„Manažér infraštruktúry intenzívne odstraňuje následky sneženia, prudkého vetra a značnej námrazy, v dôsledku čoho vznikajú od rána meškania. Ak je vaša cesta vlakom na východe SR nevyhnutná, ospravedlňte prosíme vzniknuté meškania a nepríjemnosti, spolu so ŽSR robíme všetko pre obnovenie dopravy,“ uvádza ZSSK.