Vládny špeciál si zaletel do Frankfurtu: Nikto z politikov neohlásil pracovnú cestu. Zo štadióna sa prihlásil Andrej Danko

Slovenskí futbalisti včera úspešne odohrali svoj úvodný zápas na Majstrovstvách Európy v nemeckom Frankfurte. Počas zápasu proti Belgicku padol len jeden gól, jeho strelcom bol v siedmej minúte slovenský krídelník Ivan Schranz. V čase, keď sa konal zápas, sa vo Frankfurte nachádzal vládny špeciál. Nikto z vládnej koalície ale o pracovnej ceste do Nemecka neinformoval, upozorňuje denník Sme.

Ako informuje denník, v pondelok 17. júna o šiestej ráno z letiska v Bratislave odletelo slovenské vládne lietadlo. Airbus A-319 asi o hodinu neskôr pristál vo Frankfurte nad Mohanom, kde sa koná EURO 2024.

Neboli na pracovnej ceste

O niekoľko hodín neskôr sa z futbalového štadióna prihlásil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. „Pozdravujeme z Frankfurtu a držme palce Slovensku,“ napísal k fotke.

Neskôr dokonca zverejnil video. Na ňom hovorí, že je hrdý na to, že presadili nové ministerstvo (športu) a že viac ako sto miliónov eur pôjde do športu. „Nech mi nikto nehovorí, že to nemá význam,“ dodal.

Danko však nebol jediným politikom vládnej koalície, ktorý sa na štadióne objavil. Zápas si mal prísť pozrieť aj poverený predseda parlamentu Peter Žiga, minister školstva Tomáš Drucker, minister práce Erik Tomáš aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Ani v jednom prípade nebolo avizované, že by mali v Nemecku pracovné plány. Krátko po zápase lietadlo o pol jedenástej opäť vzlietlo a asi pol hodinu po polnoci pristálo v Bratislave.