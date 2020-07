Vláda predstavila obrovský sociálny balíček vo výške 500 miliónov eur: MHD zadarmo, 13. dôchodky či tehotenské príspevky

Vládni predstavitelia dnes na tlačovej konferencii predstavili veľký sociálny balíček. Súbor opatrení napĺňa predvolebné sľuby, ktoré ľuďom dali. Dokopy ide o balík pomoci za približne 500 miliónov eur.

Balík zahŕňa aj niektoré z jedenástich otázok Igora Matoviča, o ktorých pred voľbami hlasovalo vyše 70-tisíc ľudí.

Opatrenia

Od začiatku budúceho roka sa zavedie 200-eurový tehotenský príspevok pre matky, na ktorý budú mať nárok od štvrtého mesiaca tehotenstva. Na tento príspevok budú mať podľa neho nárok tie matky, ktoré budú nemocensky poistené a budú mať teda nárok na materskú dávku.

Ďalším opatrením bude bezplatná doprava vo vlakoch, autobusoch a MHD pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov.

Na podporu rodín, študentov, zdravotne ťažko postihnutých a študentov má ísť podľa Matoviča 500 miliónov eur.

Kabinet vyplatí aj trináste dôchodky, avšak v nižšej sume, ako stanovuje súčasný zákon. Pri 214-eurovej penzii trinásty dôchodok dosiahne 300 eur.

„Každý dôchodca dostane aspoň symbolický trinásty dôchodok,“ povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

Súčasťou opatrení vlády je aj zdvojnásobenie daňového bonusu na dieťa až do veku 15 rokov, v súčasnosti je daňový bonus dvojnásobný do 6 rokov veku dieťaťa.

Miesto obedov zdarma budú mať rodičia nárok na dvojnásobný daňový bonus na deti do 15 rokov. Pracujúci rodičia dostanú príspevok väčší. „Presadili sme zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti až do 15 rokov. Pracujúci rodič dieťaťa do 15 rokov dostane ročne o 573 eur viac,“ povedala Remišová.

Doplatky za lieky pre deti do šiestich rokov, dôchodcov a ZŤP sa budú rušiť. Na tlačovej konferencii vládnej koalície to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár.

Ako konštatoval, napĺňa sa tak jeden z hlavných bodov predvolebného programu strany Sme rodina.

„Veľa ľudí mi písalo, pán Kollár, mám mizerný dôchodok a keď zaplatím všetky poplatky, ostane mi 50 až 60 eur, a ja sa môžem rozhodnúť, či mi tých 50 eur zostane na jedlo alebo ich miniem na lieky. Tento gordický uzol sme práve teraz s celou vládou rozťali,“ dodal predseda parlamentu.