Vláda chce tlačové súdy: Majú rozhodovať o žalobách proti médiám, na návrhu sa podieľa rezort spravodlivosti a poslanec SNS

Vládna koalícia od začiatku svojho pôsobenia bojuje proti médiám. Politici vrátane ministrov odmietajú odpovedať na otázky, alebo premiér krajiny označuje novinárov za krvilačných bastardov. Aktuálne sa má pracovať na nápade zriadiť tlačové súdy.

Znamenalo by to, že by sa niektorí zo sudcov špecializovali výlučne na žaloby proti médiám, vysvetľuje Denník N. Na tomto zámere pracuje napríklad poslanec SNS Roman Michelko.

Spolupracuje s rezortom spravodlivosti

„Keďže limitovanie dĺžky súdneho procesu nie je možné, je to protiústavné, tak jediný spôsob, ako skrátiť tlačové žaloby, je špecializovať súdy,“ vysvetlil Michelko.

Podľa jeho slov je problém v tom, že dnes trvá 3,5 až 4 roky, kým súdy v prípadoch týkajúcich sa médií rozhodnú.

Dodal, že vláde ide o to, aby tento typ sporov riešili špecializovaní sudcovia, ktorí okrem toho nebudú robiť nič iné. Michelko na uplatnení nápadu pracuje priamo s ministerstvom spravodlivosti vedeným Borisom Suskom.

Spoločne na ministerstve hľadajú európsky model, ktorý by bolo možné uplatniť aj u nás. Po dohode s rezortom plánuje aj konkrétny legislatívny návrh.

Ministerstvo sa k celej veci zatiaľ nevyjadrilo, minister Susko však uviedol, že nové tlačové súdy nebudú využívané na šikanu médií.

V praxi by to vyzeralo tak, že by sa niektoré senáty na Mestskom súde Bratislava IV venovali výhradne agende spojenej s tlačovými spormi. Ich úlohou by bolo vyhodnocovať žaloby z celého Slovenska proti médiám v oblastiach, ako je právo na opravu. To plánuje koalícia tiež sprísniť v prospech politikov, odvolávajúc sa na zrýchlenie konaní.

Mestský súd Bratislava IV si mali vybrať preto, lebo sa tu v rámci hlavného mesta riešia spory na ochranu osobnosti. Pod tie patria aj tlačové žaloby.

Samotný súd potvrdil, že s ním rezort spravodlivosti komunikuje. „Zisťujeme predbežný záujem sudcov o vybavovanie takto úzko špecializovanej agendy,“ uviedla predsedníčka Mestského súdu Bratislava IV Miriam Oswaldová.