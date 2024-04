Relácia Na Telo sa musela zmeniť pre bojkot koalície: Má nový koncept, teší sa zo sledovanosti 341-tisíc ľudí

Ako sme vás nedávno informovali, reláciu Na telo, ktorú TV Markíza s prestávkami vysiela už od roku 1999, sa vládna koalícia na čele s Robertom Ficom rozhodla bojkotovať. Minister životného prostredia Tomáš Taraba za SNS uviedol, že do relácie sa vrátia až vtedy, keď televízia zmení svoj postoj a názor.

Formát Na telo, ako ho diváci a diváčky poznajú z nedeľných obrazoviek, sa vždy vyznačoval tým, že v ňom vystupovali dve diskutujúce osoby, zväčša jedna z koalície a druhá z opozície. To sa však zmenilo a už druhý týždeň po sebe zostala jedna zo stoličiek v štúdiu prázdna.

Bojkot mení formát

„Pre bojkot zo strany koalície, schválený koaličnou radou, tu dnes sedíte sami, takže využívame opäť inštitút prázdnej stoličky,“ povedal v úvode poslednej relácie moderátor Michal Kovačič po tom, ako uviedol bývalú ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú.

Novinkou je okrem prázdneho kresla aj druhá polovica relácie, do ktorej sú pozývané osobnosti, ktoré už nepôsobia aktívne v politike. V prípade poslednej relácie Na telo to bol bývalý minister kultúry Marek Maďarič a bývalý minister financií Ivan Mikloš.

Ako uvádza web MediaBoom, nový koncept diskusie, napriek tomu, že nebol ostrým politickým duelom, si aj druhý týždeň po sebe udržal divákov. Celkovo si ju pozrelo 341-tisíc divákov a diváčok, čo je prakticky rovnaké číslo ako v prvý týždeň, keď predstavila nový formát.

Napriek bojkotu koalíciou je však zaujímavé, že práve šéf životného prostredia zverejnil výsledky prieskumu od agentúry AKO, ktorý sa v Na telo objavil. Ten znázorňuje dôveryhodnosť ministrov a ministeriek.

„Podľa dnes zverejneného prieskumu som zaznamenal od vstupu do vlády najväčší nárast dôvery z radov ministrov, kedy dôvera narástla z 35 percent na 43 percent a ocitol som sa v prvej trojici,“ napísal na facebook ku grafom. Taraba tiež dodal, že vzhľadom na to, že je v dennom centre útokov progresívnych liberálov a ich médií, o to viac si dôveru od ľudí váži.