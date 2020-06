Vitruviánskeho muža vytvoril da Vinci už pred 530 rokmi. Výskum ukázal, že jeho proporcie sú prekvapivo presné

Vitruviánsky muž mal znázorňovať dokonalé proporcie mužského tela. Da Vinciho dielo bolo inšpirované rímskym architektom Vitruviom, ktorý žil ešte v prvom storočí pred Kristom. Výskumy však ukazujú, že proporcie sú presné ešte aj dnes.

Miery Vitruviánskeho muža sú prekvapivo presné

Ako informuje portál Medical Express, vedci sa rozhodli zmerať proporcie 64 000 mladých a zdravých mužov a 1 400 žien a výsledky ich prekvapili. Ukázalo sa, že ich proporcie do značnej miery súhlasia s dokonalými proporciami da Vinciho Vitruviánskeho muža. Zdá sa teda, že odhad Leonarda da Vinciho bol mimoriadne presný, a to napriek rozdielom v metódach aj vo výpočtoch.

Vitruviánsky muž je ikonická kresba z roku 1490, na ktorej stojí dospelý muž so spojenými aj s rozkročenými nohami, s rukami v rôznych polohách, zároveň v kruhu a aj vo štvorci. Mal zobrazovať ideál mužského tela a vedci sa rozhodli, že preskúmajú, do akej miery sa da Vinci k ideálu skutočne priblížil.

Líši sa len rozpätie rúk a dĺžka stehien

Aby to zistili, za pomoci moderných technológií získali priemerné telesné miery mužov a žien vo veku 17 až 21 rokov. Ukázalo sa, že okrem rozpätia rúk a dĺžky stehien bol da Vinciho odhad presný. Rozdiel v rozpätí rúk predstavoval 20% a v dĺžke stehien 29% oproti Vitruviánskemu mužovi. To znamená, že ak by bol dnešný muž umiestnený do dokonalého kruhu a do štvorca, ako Vitruviánsky muž, jeho prsty na rukách a na nohách by mierne presahovali okraje.

Vedci v štúdii publikovanej v časopise Journal of the American Medical Association však uznávajú, že da Vinci nemal k dispozícii technológie, aké máme dnes a okrem toho, možno boli proporcie toskánskych mužov pred 530 rokmi iné, ako sú proporcie súčasných mužov. Navyše, nie je známe, s akými zdrojmi da Vinci pracoval a na základe čoho vlastne Vitruviánsky muž vznikol.