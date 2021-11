Vitajte v Absurdistane. Slováci sa bavia na vtipne osadenej značke. Nie, nie je to photoshop

Predstavte si, idete po chodníku vedľa frekventovanej cesty a zrazu narazíte do dopravnej značky. Áno, stáva sa to bežne nepozorným ľuďom, no pri bratislavských Boroch by na chybe nebola vaša nepozornosť. Z nového chodníka totiž nepochopiteľne vyrastá dopravná značka.

“Nemôžeš zablúdiť, keď ti smerová tabuľa udrie do očí,” okomentovala vtipne Polícia Slovenskej republiky na svojom facebooku fotku, ktorá sa dnes šíri internetom. Všimla si ju aj známa satirická stránka Zomri. “Nakoľko v tomto prípade ide o pomerne nebezpečné stavebné riešenie – či už pre chodcov, ale aj cyklistov, Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave už upozornil realizátora stavby na tento stav. Ten prisľúbil nápravu,” upozornila už vážnejšie Polícia Slovenskej republiky na svojom facebooku.