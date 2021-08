Virológ Boris Klempa: Podávanie 3. dávky vakcíny by malo byť schválené čo najskôr, nie však pre každého

Podávanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by malo byť schválené čo najskôr, skôr než bude neskoro. Pre TASR to povedal virológ Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) a nositeľ ceny Vedec roka SR 2020 v kategórii inovátor roka. Očkovaný by podľa jeho slov nemal byť automaticky každý.

Za správne považuje to, aby sa tretia dávka vakcíny podávala na základe rozhodnutia lekára imunitne oslabeným alebo z iných dôvodov vysoko rizikovým jedincom.

Vírus v populácii pretrvá

Na otázku TASR, aká je jeho vízia fungovania očkovania proti ochoreniu COVID-19 v budúcnosti, uviedol, že aktuálne je ťažké niečo jednoznačne predpovedať. Predpokladá však, že u imunitne kompetentných osôb aspoň nateraz tretia dávka nie je nevyhnutná.

“Neviem si predstaviť, ako niekto vyvíja vakcínu, ktorú by bolo treba zaočkovať raz za desať rokov, zatiaľ čo niekto iný by vyvíjal vakcínu, ktorú treba preočkovať každé tri roky. Predpokladám, že všetci sa pokúšajú o vývoj vakcíny s čo najdlhšou dobou účinnosti. O potrebe preočkovania až následne rozhodujú reálne skúsenosti z praktického života,” uviedol.

Klempa si myslí, že na pandémiu by si ľudia nemali zvykať, na pretrvávanie vírusu v ľudskej populácii však áno. “Dá sa predpokladať, že šírenie vírusu v ľudskej populácii sa nepodarí úplne zastaviť, ale nebude mať stále taký pandemický charakter, ako je to teraz,” dodal.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v utorok pre TASR uviedlo, že stále vyhodnocuje prípadné podávanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej situáciu “veľmi pozorne” sledujú a vyhodnocujú. Klempa pre TASR potvrdil, že nie je členom poradnej skupiny na MZ SR pre očkovanie.