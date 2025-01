Vieme, akú finančnú rezervu by ste mali mať: Odborník na financie radí, ako začať nový rok, na toto by ste nemali zabúdať

Do roka 2025 mnohí vstupujú s obavami a s pocitom neistoty. Do peňaženiek budeme siahať hlbšie a je jasné, že to nebude ľahké. Odborník na financie radí, na čo by ste mali na začiatku roka myslieť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Takto by ste mali začínať nový rok

Odborník na financie Ing. Martin Šuba sa prostredníctvom Instagramu Financie v kocke delí o užitočné a zaujímavé rady zo sveta financií. Škola nie vždy ponúkne všetko, čo by človek mohol potrebovať k tomu, aby robil múdre finančné rozhodnutia. Rady Martina Šubu vám však uľahčia život.

Radí napríklad začínať nový rok tým, že si skontrolujete svoje výdavky. Ak ich budete mať pred očami, budete si vedieť lepšie ujasniť, na čo peniaze míňať nepotrebujete a na čom môžete ušetriť. Následkom zdražovania mnohých vecí si nejeden Slovák bude musieť rozmyslieť, či si kúpi niečo navyše a do čoho sa investovať oplatí. Podľa Martina Šubu je tiež dôležité robiť si finančnú rezervu a chrániť svoje financie pred infláciou. Základom je mať vytvorenú rezervu aspoň vo výške 6 mesačných príjmov pre prípad, že by človek prišiel o prácu, alebo by sa udiala nejaká iná negatívna udalosť.

„Pri budovaní rezervy je dôležité mať peniaze bezpečne uložené, zainvestované do fondov, ktoré majú žiadnu alebo minimálnu volatilitu. Ideálne je, aby boli kedykoľvek k dispozícii a aby výnos dosiahol v priemere 3 až 4 % ročne, čo by malo pokryť dlhodobú infláciu,“ vysvetľuje Martin.

Koľko by sme mali mať odložené?

„Môj názor je taký, že človek by nemal mať v banke na bežnom či sporiacom účte príliš veľkú hotovosť, kvôli inflácii. Stačí suma vo výške 1 až 3 mesačných príjmov. K tomu svoju „železnú“ rezervu vo výške aspoň 6 mesačných príjmov by mal držať na účte, kde je zhodnotenie nad 3 %. Takéto riešenia sa dajú nájsť priamo v podielových fondoch v správcovských spoločnostiach a niekedy aj v bankách.“

Na začiatku roka je tiež ideálny čas zamyslieť sa nad refinancovaním a skonsolidovaním nevýhodných úverov. Nikdy tiež nie je príliš skoro zaoberať sa dôchodkovými piliermi a ich nastavením. Šuba tiež varuje pred nevýhodnými a drahými finančnými produktmi, ako je napríklad investičné životné poistenie.