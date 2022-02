VIDEO: Rusko začalo ostreľovať ukrajinské letiská, Ukrajinu napadlo z viacerých smerov. Zelenskyj vyhlásil stanné právo

Ukrajinské ozbrojené sily informovali, že ruská armáda začala „intenzívne ostreľovanie“ ich jednotiek na východe Ukrajiny.

Rusko podľa nich tiež začalo raketové útoky na letisko Boryspiľ pri Kyjeve a ďalšie letiská. Ukrajinské letectvo odráža letecký útok z Ruska, uviedli vo vyhlásení, ktoré cituje spravodajský portál BBC.

Ruské ministerstvo obrany medzitým oznámilo, že neutralizovalo ukrajinské vojenské letecké základne a ukrajinské systémy protivzdušnej obrany.

„Vojenská infraštruktúra na ukrajinských vojenských leteckých základniach bola vyradená z prevádzky,“ napísalo ruské ministerstvo obrany v oznámení, ktoré priniesli tlačové agentúry. Ministerstvo dodalo, že „zničilo“ protivzdušnú obranu Kyjeva.

Ukrajinské sily zároveň popreli správy o ruských výsadkároch v prístavnom meste Odesa na juhu krajiny.

Rusko napadlo Ukrajinu z viacerých smerov

Ukrajinská štátna pohraničná služba, ktorú cituje televízia CNN, vo štvrtok ráno uviedla, že ruskí vojaci zaútočili z územia Ruskej federácie aj Bieloruska. Podľa služby sa útoky odohrávajú v Luhanskej, Sumskej, Charkovskej, Černihivskej a Žytomyrskej oblasti, ktoré sú na východných a severných hraniciach Ukrajiny.

Possible Russian Jet shot down by Ukrainian SAM. #Ukraine pic.twitter.com/ND9Fy1FhiR — Poised Tactical (@PoisedTactical) February 24, 2022

Útoky delostrelectvom, ťažkou technikou a malými zbraňami sa zameriavajú na pohraničné jednotky, hliadky a kontrolné stanoviská. Útok pohraničná služba hlási aj z anektovaného polostrova Krym.

Služba vo vyhlásení uviedla, že pohraničná stráž spolu s ukrajinskými ozbrojenými silami a národnou gardou „pália na nepriateľa“ v závislosti od situácie na hranici.

Zelenskyj vyhlásil stanné právo

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil stanné právo a vyzval občanov, aby nepodliehali panike po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok vojenskej operácie na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ prevzatých od agentúr AP a AFP.

Terčom Ruska je podľa ukrajinského prezidenta vojenská infraštruktúra a na viacerých miestach v krajine je počuť výbuchy. Zelenskyj podľa svojich slov hovoril aj s americkým prezidentom Joeom Bidenom.

Stanica BBC vo štvrtok ráno napísala, že Zelenskyj Radu národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) požiadal o vyhlásenie stanného práva. RNBO mala podľa BBC uskutočniť naliehavé zasadanie s cieľom rozhodnúť o prezidentovej požiadavke.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny.

Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbrane a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom.