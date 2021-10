VIDEO: Na hladine plávalo nafúknuté telo veľryby. V momente, keď sa k nemu muži priblížili, explodovalo

Predstave si, že si užívate ničím nerušený výhľad na more. Všimnete si, že vo vode niečo je, nasadnete preto do lode, aby ste sa tomu prizreli lepšie. A zrazu vám priamo pod nosom exploduje mŕtva veľryba. Presne takýto scenár sa podarilo nedávno v Kalifornii zachytiť na video.

Explóziu veľryby sa podarilo zachytiť na video

Na videu je možné vidieť mužov, ako sa v lodiach približujú k nafúknutej mŕtvole veľryby vznášajúcej sa na hladine. Jeden z nich komentuje, že mŕtvola plná plynov môže každú chvíľu explodovať, píše portál IFL Science. Netrvalo dlho a mužova predpoveď sa naplnila, veľryba skutočne explodovala a rozsypala okolo seba spŕšku nechutných krvavých pozostatkov.

Zo záberov, ktoré boli uverejnené na YouTube, nie je celkom jasné, o aký druh veľryby ide. V oblasti Tomales Bay, kde sa krvavá explózia odohrala, sa najčastejšie vyskytujú vráskavce dlhoplutvé, vráskavce obrovské a veľrybovce sivé. „Nie je to pekný pohľad, vidieť, ako sa telo zvieraťa rozletí pri explózii, po biologickej stránke je to však veľmi zaujímavé,“ vyjadril sa v komentároch jeden z používateľov YouTubu.

Niektorí používatelia si z videa dokonca urobili aj bizarnú zábavku „uhádni, o aký orgán ide“. Po tom, čo sa telo rozletí na milión kúskov, sa totiž divákom naskytne skutočne nepríjemný pohľad na to, ako z úst veľryby vychádzajú jej orgány, vrátane čriev, pľúc či sleziny.

V Taiwane vybuchol vorvaň priamo uprostred rušnej ulice

Explózie, ako bola aj táto, sú prirodzenou súčasťou rozkladu. Z času na čas sa príbehy o vybuchujúcich veľrybách objavujú po celom svete. Rozkladajúce sa telo dokáže v sebe na istý čas zadržať plyny, avšak nie na dlho. Keď napokon dôjde k ich uvoľneniu, efekt je neraz skutočne dramatický.

Obyvatelia Taiwanského mesta Tainan to pocítili na vlastnej koži. Ako informuje portál NBC News, mŕtvolu vorvaňa tuponosého práve prepravovali do výskumného zariadenia za účelom vykonania pitvy. Zrazu však telo explodovalo priamo uprostred rušnej ulice. Prekvapenie, po ktorom ostali vnútornosťami oblepení nielen ľudia, ale aj domy a obchody, by ste jednoznačne zažiť nechceli. Kým niektorí ľudia sa sťažovali na neznesiteľný zápach, iných šokovali rozmery vorvaňovho penisu.

Jedna z najznámejších explózií, ktorá upútala pozornosť médií, sa odohrala v roku 1970 v Oregone. Po tom, čo na pláž vyplavilo vorvaňa, ho „odborníci“ naplnili výbušninami a z explózie chceli urobiť divadlo. Dopadlo to však celkom inak, ako si predstavovali. Kusy zvieraťa sa rozleteli smerom k prizerajúcim sa divákom a dokonca zdevastovali aj jedno z áut. Aké z toho plynie ponaučenie? Ak to nie je nevyhnutné, k mŕtvej veľrybe sa radšej nepribližujte.