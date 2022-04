Video: Hráč strelil Lukašenkovi pukom do tváre, už sa na ľad nevrátil. Ľudia ho chvália, no spomínajú aj gulag

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko nie je na ľadovej ploche žiadnym nováčikom. Asi však nikoho neprekvapí, že jeho spoluhráči a súperi na opačnej strane si dávajú obzvlášť pozor, keď sa pustia do súboja s diktátorskou hlavou krajiny. Niekedy sa to ale nedá stopercentne ustriehnuť. Nové video zachytáva nehodu, pri ktorej dostal Lukašenko pukom do tváre, píše CNN Prima News.

Koncom minulého roka obleteli svet správy o hokejovom súboji medzi Vladimirom Putinom a Alexandr Lukašenkom, ktorý skončil jednoznačným víťazstvom 7:2 na ruskej strane, informoval portál Business Insider. Na ľade sa obaja prezidenti objavujú v podstate na pravidelnej báze.

Strelil puk Lukašenkovi priamo do tváre

Zápas, ktorý odohral Lukašenko pred niekoľkými dňami bol iný, než predošlé. Preslávilo ho najmä video, v ktorom bola hlava krajiny zranená. Ako na zázname môžeme vidieť, celý incident sa uskutočnil pri zákroku na bránku, kde sa zhromaždilo viacero hráčov. Jeden zo súperov však v tom momente namiesto bránky skóroval priamo do tváre bieloruského prezidenta.

Lukashenko got hit in his puppet face with a hockey stick and left the ice. The video published by his own press service. pic.twitter.com/5BPzI34b0I — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) April 9, 2022

Išlo o nešťastný omyl, po ktorom Lukašenko opustil ľadovú plochu a bol ošetrený. Na záberoch vidieť, že mu puk zasiahol spodnú časť tváre na ľavej strane.

Mal by zostať bez následkov

Franc Viachorka, poradca aktivistky a prezidentskej kandidátky Sviatlany Cichanovskej, na svojom Twitteri uviedol, že novinári po incidente začali zisťovať, čo postihne hráča s číslom 33 zodpovedného za túto nehodu. Podľa oficiálnych informácií médií sa mal Lukašenkovi ospravedlniť a zostane bez akýchkoľvek následkov.

Napriek tomu CNN Prima News upozornila na nevšedný postup. Hráč namiesto bežného trestu totiž už do konca zápasu na ľad nenastúpil.

Ľudia vymýšľajú vlastné scenáre

Video sa na Twitteri rozšírilo a spolu s ním aj rôzne komentáre od používateľov. Jeden napísal, že ide o skvelú propagandu, ktorou sa Lukašenko môže ukázať ako milosrdný vodca, keďže hráčovi odpustí bez ďalších dôsledkov, ďalší spomínali gulag, chválili hráča za dobre odvedenú robotu, alebo ho chceli pozvať na drink.

Našiel sa aj komentár, ktorý upozornil na to, že už iba to, že sa musí diskutovať o tom, aký trest by mohol hráča postihnúť, nie je dobrým signálom. Nehody sa jednoducho stávajú a hokej toho nie je výnimkou. Preto veríme, že tieto dohady spojené s Lukašenkovou povesťou zostanú iba vo virtuálnej komunikácii ľudí na internete.