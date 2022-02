Víchrica Eunice v Británii strhla strechu O2 arény. Platí najvyšší stupeň ohrozenia, má šancu doraziť až na Slovensko

Víchor sprevádzajúci tlakovú níž Eunice, ktorá v piatok zasiahla Britániu, vážne poškodil strechu známej viacúčelovej haly O2 Arena v Londýne.

Podľa záberov televízie ITV je v streche arény obrovská diera a zo strešnej konštrukcie vejú franforce hrubej plachty, informuje TASR. Portál TV Noviny dodáva, že pásmo búrky je široké a existuje šanca, že dorazí aj na Slovensko.

Televízia ITV citovala svedkyňu, ktorá uviedla, že vietor strháva zo strechy kusy plachty. „Začína to byť nebezpečné pre ľudí naokolo,“ povedala.

Ako uvádza BBC, tlaková níž Eunice sa ukazuje byť jednou z najnebezpečnejších v Británii za uplynulé desaťročia. Na ostrove Wight zaznamenali náraz vetra s rýchlosťou až 196 kilometrov za hodinu, čo nateraz predstavuje anglický rekord.

Viac než 50-tisíc odberných miest na juhozápadne Anglicka a juhu Walesu ostalo bez elektriny.

These people get blown over by the wind as Storm Eunice batters people to the ground in Croydon, South London. #StormEunice pic.twitter.com/ZUM63K93Ae

Pre Londýn a juhozápad Anglicka vyhlásili najvyšší stupeň ohrozenia v súvislosti s veterným počasím. Stalo sa tak po prvý raz od zavedenia systému v roku 2008.

V postihnutých oblastiach zatvorili stovky škôl a viacero mostov. Z Londýna meškajú alebo zrušili stovky letov. Pilot lietadla spoločnosti EasyJet z Bordeaux sa napríklad dvakrát neúspešne pokúsil pristáť na londýnskom letisku Gatwick. Napokon sa vrátil so strojom do Francúzska.

Pilots have been struggling to land at Heathrow Airport due to strong winds from Storm Eunice.

Video courtesy of @BigJetTVLIVE who have a live stream from the airport since this morning, showing planes landing. @HeathrowAirport #stormeunice #Heathrow pic.twitter.com/8cdkv1oMN0

— London Live (@LondonLive) February 18, 2022