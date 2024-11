Veľký výrobca autosúčiastok zruší v Európe 4 700 pracovných miest: Zisťovali sme, či sa to dotkne aj závodov na Slovensku

Nemecký výrobca automobilových súčiastok Schaeffler zruší v Európe 4 700 pracovných miest, z toho 2 800 v Nemecku. To predstavuje približne 3,1 % celkovej pracovnej sily spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Spoločnosť má dva závody aj na Slovensku.

Spoločnosť Schaeffler sa pred mesiacom dohodla na zlúčení s firmou Vitesco, ktorá sa špecializuje na výrobu komponentov pre elektromobily. Zlúčený podnik bude na celom svete zamestnávať približne 120 000 ľudí.

Plánované prepúšťanie sa týka desiatich prevádzok v Nemecku a ďalších piatich v Európe, oznámila spoločnosť v utorok. V rámci úsporného plánu, ktorý chce Schaeffler uskutočniť v rokoch 2025 až 2027, sa počíta aj s úplným zatvorením dvoch európskych prevádzok. Cieľom je ušetriť 290 miliónov eur ročne od roku 2029, z čoho by mali 75 miliónov ročne priniesť úspory súvisiace so zlúčením so spoločnosťou Vitesco.

„Program je v súčasných podmienkach nevyhnutný na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti skupiny Schaeffler. Budeme ho realizovať sociálne zodpovedne a s citom pre mieru,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Klaus Rosenfeld.

Dotkne sa prepúšťanie aj Slovákov?

Ako informuje Schaeffler na svojom webe, „so svojimi dvoma závodmi v Skalici a Kysuckom Novom Meste a 9 000 zamestnancami, patrí k najväčším zamestnávateľom na Slovensku.“ Interez oslovil komunikačné oddelenie spoločnosti na Slovensku, k medializovaným informáciám sa nám zatiaľ kvôli informačnému embargu z centrály nemohli vyjadriť. Prepúšťanie u nás tak nepotvrdili, ani nevylúčili. Vo chvíli, kedy to bude možné, prinesieme viac informácií.