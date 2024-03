Počasie sa zbláznilo, sneženie je späť: Už o pár hodín zasype tieto dve časti Slovenska, pozor na tento nebezpečný jav

Počasie v uplynulých hodinách poriadne prekvapilo a vyzerá to, že v tomto trende bude ešte chvíľu pokračovať. Ako informuje portál iMeteo, okrem búrok a krupobitia treba nasledujúcu noc rátať aj so snežením. No nie všade.

Portál o počasí uvádza, že v skorých ranných hodinách by na našom území mohlo snežiť aj výraznejšie.

„Podľa aktuálnych predpovedí numerických modelov to vyzerá tak, že už večer sa vplyvom ochladenia opäť zníži hranica sneženia a na severe sa začnú objavovať snehové vločky. Počas noci by sa zrážková intenzita mala zmierniť, ale len na krátku dobu,“ vysvetľuje.

Niektorí sa zobudia do zasneženého rána

Okolo 4:00 nadránom by sa nad sever našej krajiny malo dostať výraznejšie zrážkové pole, ktoré prinesie sneženie. S tým intenzívnejším treba počítať na Spiši a v Žilinskom kraji. Ak sa ráno chystáte do práce či školy autom, dávajte si na cestách dobrý pozor, varuje iMeteo pred klzkou zjazdovkou.

Aktuálne úraduje nebezpečné počasie

Portál ďalej informoval, že Slovensko sužujú búrky a nechýba ani krupobitie, ktoré na východe zasypalo cesty.