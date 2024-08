Veľký slovenský operátor začne predávať neobmedzené dáta len za 2 eurá. Má to však háčik

Aj keď sú ceny dátových balíčkov slovenských operátorov tŕňom v oku viacerých klientov, nič iné, ako ich zaplatiť, nám nezostáva. Niektorí majú dáta v balíčkoch lacnejšie, iní drahšie. Jeden zo štvorice veľkých operátorov sa ale rozhodol pre svojich klientov pripraviť lákavú novinku. Neobmedzené dáta len za 2 eurá. Ich využívanie má ale, samozrejme, určité podmienky.

Operátor O2 začne od 17. septembra predávať nový balíček nekonečných dát. Za 2 eurá tak klienti budú môcť využiť až 100 GB dát v rýchlosti do 20 Mbit/s, ktoré keď minie, môže naďalej surfovať, no so zníženou rýchlosťou.

Nový balíček bude ale platný len 24 hodín a dostupnú bude pre klientov so Základným a Pohodovým paušálom, píše web Živé.sk.

Dostupný aj v roamingu

Nový balíček Nekonečné denné dáta bude dostupný aj v Roamingu v Zóne 1, no spotreba dát bude započítaná do dátového limitu platného v EÚ podľa vybraného paušálu od O2.

Operátor so spustením predaja nového denného balíčka nekonečných dát ukončí predaj balíčka Dáta nerátam. Ten za jedno euro ponúkal neobmedzené dáta po dobu jednej hodiny. Zo strany klientov o tento balíček nebol veľký záujem.

Nový balíček Nekonečné denné dáta bude platný 24 hodín od aktivácie. Doposiaľ boli podobné balíčky aktívne len do polnoci. Zákazníci O2 tak budú môcť za 2 eurá surfovať dlhšie než doposiaľ.