Veľkonočné prímerie netrvalo dlho: Rusko obnovilo útoky, v noci sa ozývali výbuchy aj sirény. Zasiahnuté sú viaceré mestá

Rusko obnovilo letecké útoky na východe a juhu Ukrajiny po skončení veľkonočného prímeria, ktoré v sobotu vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, oznámili v pondelok ukrajinskí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a DPA.

Ukrajinská protivzdušná obrana varovala pred hrozbou ruských leteckých útokov v niektorých oblastiach na východe Ukrajiny už pár minút po polnoci miestneho času, pričom postupne varovali pred možnými útokmi smerom do strednej časti krajiny. Podľa DPA sa poplach týkal Sumskej, Charkovskej, Záporožskej, Doneckej a Dneperskej oblasti a na viacerých miestach sa ozvali výbuchy.

Kyjevská vojenská správa v príspevku na sociálnej sieti pred piatou hodinou ráno miestneho času vyzvala obyvateľov aby sa „okamžite odobrali do úkrytov a zostali tam až do skončenia poplachu“. Výbuchy otriasli mestom Mykolajiv na juhu Ukrajiny, oznámil starosta Olexandr Sienkevyč na platforme Telegram. Gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim podľa AFP uviedol, že „nepriateľ zaútočil na mesto raketami, typ sa určuje“. Nedošlo k žiadnym škodám ani obetiam na životoch.

Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak oznámil, že ruská armáda podnikla dronové útoky v oblasti. Dodal, že bol zničený dom a požiar zachvátil potravinársky podnik v Pavlohrade, neboli hlásené žiadne zranenia. Putin v sobotu nečakane oznámil, že od 17.00 h do nedele 23.00 h SELČ ruská strana zastaví všetky vojenské operácie.

V nedeľu popoludní hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že Putin nevydal nariadenie o predĺžení tohto prímeria, a preto sa jeho platnosť skončila o polnoci moskovského času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu navrhol Rusku zastavenie útokov na väčšie vzdialenosti, ktoré cielia na civilnú infraštruktúru, a to na najmenej 30 dní.

Kyjev aj Moskva sa navzájom obviňujú z porušenia krátkodobého veľkonočného prímeria. Podľa Reuters Ukrajina v nedeľu nevydala žiadne varovania pred leteckými útokmi, avšak ukrajinské sily zaznamenali takmer 3000 porušení veľkonočného prímeria. Zelenskyj na sieti X informoval, že k najvyššiemu počtu útokov a ostreľovaniu došlo v okolí mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti.

A report by Commander-in-Chief Syrskyi as of 12:00 a.m., following the end of Easter.

The total number of violations by the Russian army of Russia’s own ceasefire promise throughout the day reached 2,935. The highest number of shellings and assaults occurred in the Pokrovsk…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025