Veľkolepý Harry Houdini: Zašili ho do veľryby aj pochovali zaživa, napokon ho zabila banálna chyba

Svet trikov, slepých miest a iluzionizmu pozná okrem Davida Copperfielda ešte jedného velikána, ktorý by sa pokojne mohol označiť za otca únikového umenia, kaskadérstva a všeobecne kúzelníckeho remesla. Jeho meno pozná každý.

Svet si pamätá viacero slávnych kúzelníkov a iluzionistov, no ak by sa mal vybrať jeden, ktorý spravil z pouličných trikov globálny ošiaľ, bol by to jednoznačne Harry Houdini.

Američan narodený v Maďarsku sa zamykal do pút, nechával sa zviazaný hádzať do nádrží s vodou, či dokonca pochovať zaživa. To posledné dokonca raz spravil zašitím do mŕtvej veľryby. Ani taký velikán ako Harry Houdini, vlastným menom Erik Weisz, však nebol nesmrteľný. O život ho napokon pripravila banálna chyba.

Kúzelník z chudobnej rodiny

V temných uličkách Budapešti, v sychravý marcový deň roku 1874, sa narodil chlapec, ktorému bolo súdené stať sa nesmrteľným. Erik Weisz, syn rabína Mayera Sámuela Weisza, prišiel na svet do chudobnej, no milujúcej rodiny. Už ako dieťa mal v očiach nepokojný plameň a srdce plné túžby po niečom väčšom. Ako sa teda z chlapca, ktorý pochádzal z mnohopočetnej rodiny a musel emigrovať z vtedajšieho Rakúsko-Uhorska do Spojených štátov, stal kúzelník, ktorého triky, prínos a odkaz zostávajú živé aj takmer 100 rokov po jeho smrti?

Ktovie, či by sa dokázal tak vypracovať aj v rodnom Uhorsku, keby nemusel s celou rodinou emigrovať do Štátov. No aj keď začiatky v Novom svete neboli jednoduché, vtedy ešte Erik, si našiel cestičku a veľmi rýchlo si uvedomil, čím sa chce stať.

