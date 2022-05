Veľké prekvapenie pre fanúšikov seriálu Bridgerton: 3. séria prinesie romantický milostný príbeh Colina a Penelope

Po úspechu druhého pokračovania seriálu Bridgerton množstvo fanúšikov v napätí očakávalo správu, ktorá prišla pred niekoľkými hodinami. A ako to už býva, Lady Whistledown opäť poriadne šokovala. Prezradila, že ústrednými postavami tretej série bude dvojica, ktorú pravdepodobne nečakali, informoval Netflix.

V prvej sérii si svoju cestu za láskou hľadala Daphne, kým v druhej sa zas príbeh sústredil na najstaršieho syna rodiny Bridgerton – Anthonyho. V tomto prípade sa tvorcovia držali knižnej predlohy autorky Julie Quinn. Teraz však nastala nečakaná zmena, ktorá ale mnohých potešila.

V hlavných úlohách Colin a Penelope

Kým v tretej knihe je ústrednou postavou Benedict Bridgerton, v seriáli to bude inak. Pokračovanie príbehu sa bude venovať príbehu Colina a Penelope, ktorých stvárňuje herecká dvojica Luke Newton a Nicola Coughlan.

Vzhľadom na to, že Penelope počula ako Colin hovorí, že by o ňu nikdy nemal záujem, to nebudú mať jednoduché. Situáciu im neuľahčí ani fakt, že najlepšia priateľka Penelope a zároveň mladšia Colinova sestra zistila, že práve ona sa ukrýva za tajomnou identitou Lady Whistledown.

Fanúšikovia pod príspevkom, ktorý pridala na sociálne siete streamovacia služba Netflix, vyjadrili svoju radosť. Našli sa však aj takí, ktorí zostali sklamaní, pretože dúfali, že najbližšie spoznajú práve príbeh Benedicta.

Správny čas na zmenu

Výkonný producent Jess Brownell priniesol exkluzívne vysvetlenie pre Variety. „Mám pocit, že prišiel čas Colina a Penelope. Najmä v poslednej sérii bolo medzi nimi veľa momentov napätia. Nechceme prekaziť túto dynamiku,“ povedal.

Brownell dodal, že aj v ďalších pokračovaniach chcú priniesť obľúbené postavy Daphne a Anthonyho, ktorým sa už podrobnejšie venovali. Takže ak ste si ich obľúbili, s najväčšou pravdepodobnosťou sa na nich môžete tešiť aj do budúcna. Zároveň zdôraznil, že je v pláne priniesť príbeh všetkých súrodencov, takže nemusíte zúfať, aj na Benedicta príde ten správny čas.

A ako sa bude vyvíjať vzťah medzi Colinom a Penelope? Na odpoveď na túto otázku si ešte budeme musieť počkať. Jedno je ale isté – budú to mať možno ešte zložitejšie, než dvojice pred nimi.