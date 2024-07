Veľká zmena pre majiteľov áut: Od júla platí špeciálne nariadenie od Európskej únie, pribudne nová povinná súčasť vozidiel

Európska únia v súčasnosti rieši v auto-moto segmente viacero výziev, no nie všetky jej nové nariadenia sa stretávajú s pochopením. Príkladom je obmedzovač rýchlosti, o ktorom sme vás informovali v tomto článku. Okrem neho však od júla vstúpilo do platnosti aj ďalšie nariadenie týkajúce sa nových áut. Upozornil na to portál Startitup.

Súčasťou týchto vozidiel má byť takzvaný Event Data Recorder (EDR), viac známy ako čierna skrinka. Toto zariadenie slúži na zbieranie záznamov o udalostiach a ľudia ho môžu poznať predovšetkým z leteckej dopravy v súvislosti s nehodami. Vďaka čiernym skrinkám máme informácie o tom, čo sa dialo bezprostredne pred nehodou, ale aj počas nej a po nej.

„EDR zaznamenáva informácie ako rýchlosť vozidla, polohu a sklon auta na ceste, aktiváciu bezpečnostných systémov, brzdenie, napínače bezpečnostných pásov a ďalšie aktívne bezpečnostné prvky,“ špecifikoval Startitup. Ako ďalej z dostupných zdrojov o fungovaní čiernych skriniek vyplýva, nezaznamenávajú zvuk ani obraz a informácie z nich sú uchované iba v špecifických prípadoch.

Od júla by takéto zariadenia mali byť vo všetkých nových osobných a komerčných vozidlách určených na predaj v Európskej únii. Ako to už pri tejto problematike býva zvykom, odborníci sa spolu s laickou verejnosťou rozdelili na dva tábory. Na jednej strane sa spomína zvýšenie bezpečnosti na cestách a lepšia analýza jednotlivých dopravných nehôd, na druhej strane panujú obavy o strate súkromia a spomína sa tiež to, že čierne skrinky by mohli byť pre motoristov odstrašujúce.

Experti však ubezpečujú, že dané údaje sú zamerané iba na technické aspekty nehody a mali by byť anonymné. Zároveň platí to, že sa nariadenie netýka starších modelov. Tým sa nebudú musieť čierne skrinky dodatočne zabezpečovať.