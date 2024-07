Zásadná zmena pre všetkých motoristov, od dnešného dňa platí kontroverzné nariadenie. Mnohí ho kritizujú, toto mu vyčítajú

Čoraz väčšie množstvo motorových vozidiel na cestách, zvyšujúca sa ekologická záťaž, ale aj bezpečnejšia premávka. Európska únia v súčasnosti rieši v auto-moto segmente viacero výziev, no nie všetky jej nové nariadenia sa stretávajú s pochopením. Dôkazom je napríklad povinný obmedzovač rýchlosti, ktorý pre nové vozidlá vstúpil do platnosti práve prvým júlovým dňom. Informuje o tom portál TopSpeed.sk.

Asistenčný systém známy aj ako ISA (Intelligent Speed Assistance) sa od 1. júla 2024 stal povinnou súčasťou všetkých novoprihlásených áut v Európskej únii. „Vo všetkých novoschválených (homologizovaných) autách pre európske cesty platí obmedzovač už od júla 2022. Teraz prichádza na rad druhá fáza tohto opatrenia a systému sa už nevyhne žiadne novoprihlasované auto,“ priblížil portál TopSpeed.

Hlavným cieľom je podľa samotnej únie zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, no skúsenosti európskych vodičov zatiaľ hovoria o pravom opaku. Tento inteligentný obmedzovač rýchlosti vie vodiča upozorniť na to, že nedodržiava maximálnu povolenú rýchlosť podľa platnej legislatívy na danej ceste, no nariadenie EÚ počíta aj s tým, že systém môže do jazdy aktívne zasiahnuť.

Ako ďalej portál uvádza, zariadenie môže v zmysle tejto legislatívy obmedziť výkon motora, ba dokonca začať brzdiť. Vodič síce bude môcť odpor systému prekonať šliapnutím na plyn, no novinky znepokojujú mnohých motoristov, a to aj na základe reálnych skúseností. Najčastejšie sa skloňujú nedostatky systému, ktorý nesprávne číta dopravné značky a technické chyby, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k tomu, že vozidlo sa pre dopravu stane skôr príťažou a ohrozením.

To by znamenalo presný opak toho, o čo sa Brusel v rámci bezpečnosti na európskych cestách snaží. Minimálne podľa skúseností, ktoré vodiči v rámci svojich obáv prezentovali.