Veľká novinka v živote herca Richarda Gerea. Rozhodol sa pre nečakaný krok, ktorý mnohých šokuje

Keď ide o veľké gestá týkajúce sa lásky, tento koncept hercovi rozhodne nie je neznámy. Nie je to tak dávno, čo si uctil svoju manželku na červenom koberci a nechal na ňu dopadať žiary reflektorov, ako sme vás informovali v článku. Teraz však spravil ešte niečo väčšie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Boredpanda, herec Richard Gere predal svoj dom v Connecticute, aby sa presťahoval do rodného Španielska svojej manželky Alejandry Silvy. Herec z Pretty Woman údajne predal túto nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v meste New Canaan, za 10,75 milióna dolárov.

Chce, aby bola so svojou rodinou

Richard kúpil dom od hudobníkov Paula Simona a Edie Brickell za 10,8 milióna dolárov v roku 2022, ako uvádza New Canaan Advertiser. Teraz ho predal za podobnú sumu, 10,75 milióna dolárov, aby sa presťahoval do Španielska. Urobil to preto, aby jeho manželka bola šťastná a mohla byť so svojou rodinou.

V rozhovore pre Vanity Fair Spain v apríli minulého roka 75-ročná filmová hviezda prezradila, že sa plánuje presťahovať, aby jeho manželka mohla byť bližšie k svojim príbuzným. „Pre Alejandru bude úžasné byť bližšie k jej rodine, jej celoživotným priateľom a k jej kultúre,“ povedal Gere o aktivistke a publicistke z Galície.

„Bola veľmi veľkorysá, keď mi dopriala šesť rokov života v mojom svete, takže je spravodlivé, aby som jej doprial aspoň ďalších šesť rokov života v jej svete,“ dodal herec.

Z USA však Gere neodchádza úplne. V rozhovore pre Vanity Fair totiž uviedol, že vlastní dom „na vidieku neďaleko New Yorku“, aby tam s Alejandrou mohli zostať počas pobytu v USA. Týmto štýlom bude Gere naďalej blízko aj ku svojej vlastnej rodine a najmä k svojmu synovi, hoci je už dospelý.