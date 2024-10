Veľká novinka v živote Dominiky Mirgovej, ktorá mnohých prekvapí. Oznámila správu, ktorú nikto nečakal

Má ho Mária Čírová, má ho Lucie Bílá a konečne sa dočkala aj Dominika Mirgová. Alebo skôr jej fanúšikovia. O skvelú novinku sa s nimi podelila na sociálnej sieti.

Obľúbená speváčka Dominika Mirgová už dlhšie spomínala, že pre fanúšikov chystá prekvapenie, ktoré ich rozhodne poteší. Sami ju totiž o túto vec dlho prosili, no po rokoch sa jej to podarilo prichystať až teraz. Konečne prelomila mlčanie a jej fanúšikovia sú nadšení. Rovnako ako Mária Čírová či Lucie Bilá, už aj Dominika bude mať totiž vlastný vianočný koncert.

Konečne sa dočkali

„A je to tu! Môj dlhoočakávaný secret projekt je vonku! Mnohí z vás si správne tipli, je ním VIANOČNÝ KONCERT, ktorý ste si posledné roky neustále pýtali. Myslím si, že tento rok je ten správny čas plniť si sny a jedným z tých našich bol Vianočný koncert. Len si to predstavte, vianočná atmosféra, krásne priestory Slovenského Rozhlasu, sláčikové kvarteto a pesničky ako Wonder Woman, Ségra či Venuša,“ avizovala speváčka v príspevku.

Dominika tiež prezradila, že tento koncert bude oslavou jej 33. narodenín, ktoré sa rozhodla osláviť obklopená svojimi fanúšikmi.

Nadšení fanúšikovia neskrývali radosť a okamžite zaplavili komentáre pod týmto príspevkom radostnými reakciami, ako aj prísľubmi, že sa určite zúčastnia. „Strašne sa teším, nech už to je,“ napísala napríklad jedna fanúšička. „Brutálne sa teším,“ pridala sa hneď ďalšia. „To bude úžasné!!“ odkazuje zas tretia.