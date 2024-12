Veľká modernizácia v hlavnom meste. Toto čaká Bratislavčanov v budúcom roku

V budúcom roku čaká obyvateľov Bratislavy veľká modernizácia Šancovej ulice, v úseku od Smrečianskej až po Trnavské mýto. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA primátor Bratislavy Matúš Vallo, okrem pokládky tzv. tichého asfaltu tu vymenia aj podzemné inžinierske siete, aby do budúcna predišli poruchám a rozkopávkam vozovky. Oprava by sa mala začať koncom februára a kompletné ukončenie prác by malo byť do konca letných prázdnin 2025.

„V budúcom roku plánujeme pokračovať v skvalitňovaní verejného priestoru a modernizáciou by mali prejsť napríklad aj chodníky na Námestí SNP, Mýtnej ulici či Biskupickej ulici,“ priblížil primátor ďalšie plánované rekonštrukcie komunikácií. Plánujú tiež začať s realizáciou projektu prestupných uzlov, kde modernizáciou prejdú najviac frekventované zastávky MHD. Modernizovať by mali napríklad zastávku MHD Pod stanicou na Šancovej ulici či zastávku MHD Nemocnica Kramáre na Limbovej.

Ukončené rekonštrukcie

Primátor pripomenul tiež ukončené rekonštrukcie komunikácií, ktoré zrealizovali v tomto roku. „Jedným z veľkých projektov tohto roka bola oprava Račianskej, ktorá patrí k najfrekventovanejším dopravným ťahom v Bratislave,“ poznamenal Vallo. V prípade Račianskej ide podľa neho o mimoriadne vyťaženú cestu, ktorá už bola na viacerých úsekoch vo veľmi zlom stave. S jej opravou začali koncom marca a práce na jej modernizácii ukončili ku koncu leta.

Na trojkilometrovom úseku od Legerského až po Železničnú stanicu Vinohrady položili tzv. tichý asfalt, ktorý znižuje hlučnosť vozovky a tým aj negatívne dosahy hluku z cesty na okolie. V rámci modernizácie Račianskej opravovali aj samotnú križovatku Račianska – Pionierska. Rovnako obnovili aj Žitnú od Hybešovej po Detviansku.

Tento rok realizovali aj opravu Púchovskej, a to aj v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS), ktorá v rovnakom úseku rekonštruovala vodovod. Oprava by mala byť hotová do konca roka. Od mája realizovali modernizáciu Trnavskej cesty, ktorú opravovali po etapách, v úseku od Tomášikovej ulice po križovatku so železničným priecestím na Ivánskej ceste.

Počas letných prázdnin vykonali aj veľkú opravu vozovky Hodonínskej cesty, v úseku od krematória po odbočenie k Markíze v Záhorskej Bystrici. Následne na novoopravenom povrchu vyznačili nové vodorovné dopravné značenie, pričom v smere do centra vznikol vyhradený pruh pre autobusy.

„K výraznému skvalitneniu verejného priestoru prispeli aj modernizácia chodníka na Vajnorskej, kde sme upravili a zároveň zväčšili výsadbové štvorce pre stromoradie a komplexná modernizácia Trenčianskej ulice v úseku od Miletičovej po Ružovú dolinu,“ doplnil primátor. Na chodníkoch položili Bratislavskú mestskú dlažbu, upravili stromové jamy a opravili vozovku v oboch smeroch. Išlo o prvú etapu opravy Trenčianskej ulice, pričom v nasledujúcich rokoch chcú kompletne dokončiť celý úsek až po Bajkalskú ulicu.