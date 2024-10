Veľká časť slovenských aj českých TV staníc prestane fungovať. Dotkne sa to tejto časti Slovákov

O vysielanie až desiatich tunajších televíznych staníc môže už čoskoro prísť značná časť Slovákov. Prevádzkovateľ satelitnej služby Skylink totiž v uplynulých dňoch začal svojich klientov upozorňovať na zmeny, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť, že si niektoré obľúbené TV stanice nezapnete. Ak o ne nechcete prísť, treba spraviť túto vec.

Článok pokračuje pod videom ↓

V dôsledku zmeny technických parametrov všetkých TV programov šírených z družice Astra 3B s frekvenciou 11 876 MHz, sa tieto presúvajú na nový transpondér Astra 3C s frekvenciou 12 266 MHz. Informuje o tom web SatelitnáTV.sk.

Zmeny sa dotknú najmä slovenských televíznych staníc a niekoľkých českých. Konkrétne ide o tieto: Dajto HD, JOJ 24 HD, JOJ PLUS HD, JOJ Šport HD, Jojko, Markíza Krimi HD, Nova International, Nova Sport 1 HD, Šláger Muzika a TV JOJ HD. Zmeny čakajú aj výhradne české TV stanice Nova HD, Prima HD, Nova Action HD, Nova Cinema HD a Prima COOL HD.

Samozrejme, slovenskí diváci o ne neprídu úplne. V prípade, že ich zariadenie na príjem vysielania nemá funkciu FastScan, bude nutné novú frekvenciu zadať do prijímača manuálne a následne spustiť vyhľadávanie. Manuálne to nemusia riešiť používatelia zariadení so spomínanou funkciou FastScan, kde im zmena prebehne automaticky.

Skylink bude uvedené stanice vysielať súbežne na dvoch frekvenciách do 3. decembra 2024, následne bude ich šírenie na slabšej frekvencii ukončené. Dovtedy si preto treba tieto TV programy preladiť.