Obľúbená slovenská streamovacia služba prekvapila: Do knižnice pridala kultový seriál, doslova vás strhne

Keď počas leta štartovala nová televízna stanica Markíza Klasik, mnohí boli radi, že tento kanál vysielajúci najmä staršie seriály, filmy a relácie z archívu TV Markíza, uvedie vo svojom programe aj niekdajší kultový seriál Beverly Hills 90210. Po novom ho už však nájdu predplatitelia aj v knižnici známej streamovacej služby.

Prvá séria Beverly Hills 90210 sa v českom dabingu objavila v knižnici streamovacej platformy VOYO. Nie je to však jediný seriál, na ktorý sa priaznivci môžu v knižnici najúspešnejšej slovenskej streamovacej platformy tešiť. Nájsť sa tu totiž dajú aj ďalšie klenoty, ktoré si pamätajú z televízneho vysielania, kedy bol internet ešte v plienkach, najmä mileniáli.

Pri pohľade na rozsiahlu knižnicu VOYO tu okrem spomínanej prvej série Beverly Hills 90210 nájdete aj jeho spin-off, rovnako úspešný projekt totožných tvorcov Melrsoe Place. K dispozícii je zatiaľ prvá séria pozostávajúca z 32 epizód v českom dabingu. Či z oboch seriálov pribudnú aj ďalšie série, je zatiaľ otázne. Zisťovali sme to priamo v TV Markíza, no do vydania článku nám odpoveď doručená nebola.

Milovníci fantasy dramatických seriálov nepochybne ocenia aj šesť sérií seriálu Čarodejnice (Charmed) v slovenskom dabingu.

Nájsť tu ale možno aj epizódy z archívu, teda pri seriáloch, ktoré sa aktuálne vysielajú na niektorom z kanálov Markízy. Tieto ocenia najmä tí predplatitelia, ktorí nemajú možnosť pretáčania televízneho vysielania u svojho operátora alebo poskytovateľa TV vysielania, alebo nemajú prístup k štandardnému 7-dňovému archívu. Vždy niekoľko epizód do týždňa si takto môžete pozrieť zo seriálov Frasier, Myšlienky vraha (Criminal Minds), Kosti (Bones), NCIS: Námorný vyšetrovací úrad (NCIS), Akty X (The X Files), Hviezdna brána (Stargate SG-1), Herkules (Hercules: The Legendary Journeys), MASH či MacGyver a veľa ďalších.