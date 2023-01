Vedci zistili, prečo niektorí ľudia vidia paranormálne javy: Kľúčová je kvalita spánku

Horory, mysteriózne prípady a všeobecne paranormálne aktivity sa vo väčšine prípadov spájajú najmä s nocou. V noci by však ľudské telo malo prirodzene spať a byť menej „kreatívne“, keďže okolo ľudí je vtedy menej svetla aj zvuku, čo obmedzuje predstavivosť. Nie je to však úplne tak, uvádza v článku Science Alert.

Nový výskum z dielne Journal of Sleep Research ukazuje zaujímavú súvislosť medzi paranormálnymi presvedčeniami a jednou z najdôležitejších nočných činností, spánkom.

V novej štúdii vedci zistili, že subjektívne merania horšej kvality spánku sú spojené so silnejšou vierou v duchov a démonov, duše žijúce po smrti, schopnosť ľudí komunikovať s mŕtvymi a podobne.

Zlý spánok produkuje zlé myšlienky

„Podľa našich najlepších vedomostí ide o nový objav hodný ďalšieho skúmania,“ píšu vedci. Tieto zistenia vo všeobecnosti zodpovedajú predchádzajúcim štúdiám a poznamenávajú, že existuje priame spojenie medzi paranormálnymi javmi a faktormi spánku, ako sú najmä tie negatívne: krátky, prerušovaný či bdelý spánok.

Cieľom novej štúdie je vniesť do toho viac svetla skúmaním širšieho rozsahu premenných spánku s väčšou vzorkou. Výskumníci vykonali štúdiu prostredníctvom online prieskumu, pričom sa ho zúčastnilo 8 853 účastníkov. Každý respondent mal najmenej 18 rokov.

„Pre všetky asociácie sa zistilo, že vyššia úroveň paranormálneho presvedčenia bola spojená s horšou subjektívnou kvalitou spánku, a to aj pri kontrole účinkov veku a pohlavia,“ uvádzajú autori štúdie. Zatiaľ čo nová štúdia môže pomôcť zlepšiť naše chápanie prepojenia medzi paranormálnymi presvedčeniami a premennými spánku, ako prierezová štúdia nebola navrhnutá tak, aby odpovedala na zrejmú následnú otázku, prečo sú tieto dve veci spojené.

„Jedným z vysvetlení týchto asociácií je preto, že niekto, kto zažíva zvuky alebo obrazy spojené so spánkom, by to mohol interpretovať ako dôkaz existencie mimozemšťanov alebo iných nadprirodzených bytostí,“ znie z úst vedcov, ktorí dodávajú, že v skúmaní tejto veci sú ešte stále len na začiatku.

Napriek veľkej veľkosti vzorky sa napríklad účastníci sami vybrali, aby sa zapojili do štúdie, a preto je „nepravdepodobné, že budú reprezentovať všeobecnú populáciu,“ píšu vedci. Napríklad, zdanlivo vysoká miera izolovanej spánkovej paralýzy či syndrómu „explodujúcej hlavy“ môže v tomto prípade naznačovať, že jedinci s týmito príznakmi mali väčšiu chuť zapojiť sa do štúdie, ako ostatní.

Pred vedcami je ešte množstvo práce

Vedci však dodávajú, že okrem náboru reprezentatívnejších vzoriek by budúce štúdie o paranormálnych presvedčeniach a spánku mali používať objektívne merania premenných spánku pre väčšiu presnosť.

Napriek tomu autori tvrdia, že ich štúdia ponúka nové poznatky o spojitosti medzi spánkom a paranormálnymi presvedčeniami. Stále je však pred výskumníkmi množstvo práce, ktorá však v budúcnosti môže pomôcť nielen pacientom, ale aj poskytovateľom zdravotnej pomoci v tomto odbore.