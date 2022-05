Vedci zistili, koľko hodín spánku by ste si mali dopriať každú noc, aby to bolo pre váš mozog najoptimálnejšie

Každý rok prespíme až 3 000 hodín v priemere, alebo inými slovami, tretinu nášho života sme v ríši snov. A máme na to dobrý dôvod. Spánok je spojený s celým radom kognitívnych a fyziologických procesov v tele a jeho nedostatok môže mať na nás nežiaduce zdravotné účinky.

Ako starneme, môžeme pociťovať zmeny v našom spánkovom režime. Preto je dôležité vedieť, koľko spánku je optimálne pre naše zdravé fungovanie. A možno vedci z Cambridge, ako uvádzal portál IFL Science, našli odpoveď. Štúdiu publikovali v časopise Journal Nature Aging.

Štúdia na takmer pol milióne ľudí

Pri skúmaní údajov z UK BioBank sa vedci zamerali na 498 277 účastníkov vo vekovej skupine od 38 do 73 rokov. Tí dokončili prieskumy týkajúce sa ich spánkového režimu, jeho trvania a tiež duševného zdravia a celkovej pohody. Z týchto ľudí malo 40-tisíc účastníkov k dispozícii na analýzu profily zobrazenia mozgu a ďalšie genetické údaje.

Výsledky naznačujú, že účastníci, ktorí spali približne 7 hodín denne bez výrazného prerušovania tohto časového rozmedzia, mali z dlhodobého hľadiska lepšiu kognitívnu výkonnosť, zlepšili si duševné zdravie a tiež celkovú pohodu.

Menej, ale aj viac spánku sa javilo byť spojené so zhoršeným kognitívnym výkonom pri úlohách zameraných na pamäť a tiež na zručnosti pri riešení problémov. Bolo to spojené takisto zo zhoršeným duševným zdravím.

Autori tiež objavili súvislosť medzi množstvom spánku a zmenami v objeme kľúčových oblastí mozgu zapojených do pamäte, ako je hipokampus a ďalšími oblasťami zapojenými do kognitívneho spracovania.

Menej ale aj viac ako 7 hodín nie je dobré

„Aj keď nemôžeme jednoznačne povedať, že príliš málo alebo príliš veľa spánku spôsobuje kognitívne problémy, zdá sa, že naša analýza skúmajúca jednotlivcov počas dlhšieho obdobia túto myšlienku podporuje. Zdá sa však, že dôvody, prečo majú starší ľudia horší spánok sú zložité, ovplyvnené kombináciou našej genetickej výbavy a štruktúry nášho mozgu,“ uviedol vo vyhlásení profesor Jianfeng Feng z Fudanskej univerzity, ktorý sa na štúdii taktiež podieľal.

Hoci súčasná štúdia nezisťuje, prečo je príliš veľa spánku zlá vec, predchádzajúce štúdie ukázali, že príliš veľa spánku môže viesť k poklesu kognitívnych funkcií.

Silnou stránkou štúdie je veľkosť vzorky, avšak autori poukazujú aj na obmedzenia. Dáta v prieskume boli hlásené samotnými účastníkmi, čo môže predstavovať zaujatosť a dostávali len otázky týkajúce sa celkového trvania spánku a nezohľadňovali iné aspekty.

Budúce štúdie by mohli do tejto problematiky priniesť viacej svetla, no zatiaľ sa ukazuje, že ako starneme, tak 7 hodín spánku každú noc sa javí ako najoptimálnejších, aby sme si zachovali čo najlepšie funkcie mozgu aj do budúcnosti.