Vedci urobili míľnik v 30-ročnej záhade muža „The Gentleman“. Na nohách mal liatinové topánky, kľúčová bola jeho strava

Austrálskym vedcom sa po desaťročiach podarilo odhaliť záhadu muža vyplaveného na pobreží súostrovia Helgoland v Nemecku. Ten mal v čase smrti 195 centimetrov a približne 45-50 rokov. Jeho telo nieslo známky traumy, na nohách mal obuté ťažké liatinové topánky.

Ako informuje portál Unilad, mŕtve telo sa na súostroví v Severnom mori vyplavilo v roku 1994. Vlnená kravata, britské mokasíny, francúzske nohavice a modrá košeľa naznačovali, že pochádza zo strednej triedy – vďaka tomuto si muž vyslúžil oslovenie „The Gentleman“.

Austrálskym vedcom sa podarilo urobiť významný objav v prípade

Takmer 30 rokov po počiatkoch tejto záhady sa polícia zasekla a dlhé roky nedokázala prísť prípadu na koreň. O mužovi sme okrem základných informácií nevedeli nič – meno, národnosť, ani to, ako sa dostala mŕtvola do Severného mora.

Na vyriešení prípadu pracovalo niekoľko univerzít. Malý tím forenzných vedcov z Murdoch univerzity v Perth (západná Austrália) tento rok dokázal zo vzoriek DNA vyčítať pôvod neznámeho pomocou metódy „Ste to, čo jete“. Podľa analýzy vzoriek zistili, že sa muž živil austrálskou stravou.

Následne získali z analýzy kostí pomer izotopov, čo potvrdilo ich predpoklady. „Gentleman“ vyplavený v Európe skutočne pochádza zo zeme klokanov. V prípade momentálne prebieha snaha určiť identitu neznámeho podľa zoznamu stratených osôb na kontinente.

K prípadu sa vyjadril aj riaditeľ forenzného tímu Brendan Chapman, ktorý vysvetľuje, že polícia predtým neskúmala Austráliu ako potenciálneho vodcu.

„Aká je šanca, že z tejto malej zbierky univerzít pracujúcich na tomto prípade bude krajina, z ktorej muž pochádza? Bez nás nevedeli, kam majú nasmerovať svoje pátranie, a v skutočnosti sa pravdepodobne obzerali po Európe, pretože tam zmizol.“

Dodáva, že zistenia umožnia nemeckým vyšetrovateľom zamerať ďalšie úsilie na Austráliu, a pomocou medzinárodných sietí spolupracovať s austrálskymi orgánmi v trestnom konaní. Prípad sa tak možno konečne čoskoro uzavrie.

K záhadnému prípadu okrem tohto zistenia pribudlo aj niekoľko ďalších. V posledných rokoch sa prišlo na to, že muž utrpel prudké údery do hlavy a hornej časti tela. Jeho oblečenie by zase mohlo naznačovať, že patril do konkrétneho klubu, organizácie či verejnej inštitúcie.