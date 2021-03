Vedci prišli s prekvapivým zistením: Vírus bežného nachladnutia dokáže zabraňovať infekcii koronavírusom

Zažil to už každý z nás. Nádcha, upchatý nos, kýchanie, inokedy zase “potoky” hlienov z nosa. Bežné prechladnutie je síce nepríjemné, no málokedy je nebezpečné a zvyčajne po niekoľkých dňoch si s ním naša imunita poradí. Ľudský rinovírus však môže mať pri súčasnej pandémii koronavírusu aj jednu pre nás zaujímavú vlastnosť.

Štúdia zverejnená časopise Journal of Infectious Diseases, ktorú napísal tím vedcov z Centra pre výskum vírusov z univerzity Glasgow v Škótsku, zistil, že ľudský rinovírus môže blokovať replikáciu vírusu SARS-CoV-2.

Iba v Petriho miske

Výskum bol realizovaný v laboratóriu s použitím ľudských bronchiálnych buniek, informuje portál IFL Science. Keď bunky infikovali rinovírusom a po 24 hodinách na ne aplikovali SARS-CoV-2, ten nemal šancu sa na bunkách uchytiť. Rovnaký výsledok dosiahli, aj keď nechali na bunky pôsobiť rinovírus a nový koronavírus súčasne. Keď boli bunky infikované najprv SARS-CoV-2 a po niekoľkých hodinách bol na ne aplikovaný rinovírus, v tomto prípade rinovírus dokázal SARS-CoV-2 premôcť.

Vrodená imunitná odpoveď a sebecký rinovírus

Vedci uvádzajú, že je to spôsobené viacerými okolnosťami. Rinovírus je sám o sebe “sebec” a bunky obsadzuje, pričom nedovolí iným vírusom bunku infikovať. Ďalšou významnou skutočnosťou je, že rinovírus spúšťa imunitnú odpoveď, čo koronavírusu bráni replikovať sa.

Virológovia vedia o interferenciách medzi rinovírusmi a sezónnymi chrípkami a to, že keď je viac infekcii rinovírusov, klesá počet nakazených chrípkou. Skutočnosť, že to rinovírus dokáže aj s koronavírusom je mimoriadne zaujímavé, no vyžaduje si to ďalší a podrobnejší výskum.

Zámerne sa nesnažte prechladnúť

Jedna vec je, že to funguje v Petriho miske a laboratóriu, druhá je fungovanie v reálnom živote. Navyše, je známych viac ako 160 kmeňov rinovírusu a otestovaný bol iba jeden a nie je jasné, ako fungujú ostatné. Navyše, existuje významné riziko, že po tom, ako odznie infekcia rinovírusom, môže nastúpiť práve koronavírus.

Vedci tak upozorňujú, že najdôležitejšie je stále dodržiavanie opatrení a očkovanie.