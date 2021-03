Vo Francúzsku odhalili novú mutáciu koronavírusu. Nie je ju možné identifikovať pomocou PCR testov

Francúzske zdravotnícke orgány potvrdili novú mutáciu koronavírusu zistenú v Bretónsku. Tú pravdepodobne nie je možné identifikovať prostredníctvom PCR testov. Informuje o tom denník Le Parisien.

Nový variant odhalil až genetický skríning

Nový variant už medzičasom nahlásili Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO). Natrafili naň po tom, ako sa v bretónskom mestečku Lannione vyskytlo väčšie ohnisko nákazy. Všetci pacienti v tamojšej nemocnici mali klasické príznaky ochorenia COVID-19, ale PCR testy mali negatívne. Až genetický skríning vzoriek pacientov odhalil nový variant koronavírusu.

Podľa francúzskych zdravotníckych orgánov sa nezdá, že by sa nová mutácia rýchlejšie šírila alebo spôsobovala závažnejšie príznaky ako klasický COVID-19. Uskutočňujú však skúmania, aby lepšie pochopili spomenutý variant a jeho dopad.

Vo Francúzsku potvrdili už viac ako štyri milióny prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 90.000 súvisiacich úmrtí. Na území celej krajiny platí od 18.00 h do 6.00 h zákaz vychádzania s výnimkami ako chodenie do práce či venčenie psa.

Víkendové lockdowny

Francúzsky premiér Jean Castex nedávno informoval, že epidemiologická situácia sa zhoršuje vo viacerých častiach krajiny, a to najmä vďaka rýchlemu prenosu tzv. britského variantu, ktorý tam predstavuje až do 60 percent všetkých prípadov nákazy. Celoštátny lockdown však premiér označil až za prípadnú poslednú možnosť na potlačenie nákazy.

Vo viacerých častiach krajiny však nedávno zaviedli tzv. víkendové lockdowny platné od piatka 18.00 h do pondelka 6.00 h. Týka sa severofrancúzskeho mesta Dunkerque a okolitej oblasti, ako aj neďalekého severofrancúzskeho departmentu Pas-de-Calais (v oboch minimálne do 28. marca). V juhofrancúzskom regióne Alpes-Maritimes platil takýto lockdown do uplynulého víkendu.