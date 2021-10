Vedci prichádzajú s novými zisteniami. Fajčiarom marihuany hrozí vyššie riziko vzniku depresie a schizofrénie

O účinkoch marihuany už roky diskutuje odborná, ale aj laická verejnosť. Spoločnosť delí na dva tábory, kým jeden vyzdvihuje jej liečebné účinky, druhý varuje pred tými negatívnymi. Vedcom sa vďaka dlhodobej štúdii podarilo zistiť, že mentálne ochorenia ohrozujú užívateľov marihuany viac, ako sa doteraz predpokladalo.

Hrozí vyššie riziko vzniku schizofrénie či psychózy

Ľuďom, ktorí v minulosti užívali marihuanu, hrozí vyššie riziko vzniku mentálnych ochorení. Ohrozuje ich úzkosť, depresia, ale veľmi vážne ochorenia, ako napríklad psychóza či schizofrénia, píše portál Medical Xpress. Dlhodobá štúdia, ktorej výsledky boli publikované v časopise Psychological Medicine poukazuje na to, že ľudia by si mali veľmi dobre premyslieť, kedy a či naozaj chcú užívať marihuanu, hoci aj na liečebné účely. A ak príde pacient na vyšetrenie, lekár by sa mal zaujímať o to, či drogu neužíva napríklad rekreačne.

Vedci sa už roky venujú skúmaniu toho, či užívanie marihuany môže zapríčiniť psychózu či schizofréniu, pomenej sa však doteraz venovali otázke, či môže zapríčiniť častejšie sa vyskytujúce ochorenia, napríklad depresiu či úzkosti. Výsledky štúdie (jedna z najväčších svojho druhu), ktoré pracovali aj so záznamami obvodných lekárov, však hovoria jasne. Súvislosť medzi užívaním marihuany a vyššie spomínanými ochoreniami jednoznačne existuje.

„Marihuana je neraz považovaná za bezpečnú drogu a čoraz častejšie sa ňou vedci zaoberajú kvôli jej potenciálu pri liečbe rôznych ťažkostí. Mnohé krajiny po celom svete preto uvažujú nad jej legalizáciou,“ hovorí autorka štúdie Clara Humpston. Avšak domnienka, že je marihuana bezpečná, môže byť podľa odborníkov mylná a jej účinky je potrebné aj naďalej podrobne skúmať.

Údaje zbierali vedci 23 rokov

Ako vlastne výskum prebiehal? Vedci si všímali, kedy obvodný lekár u pacienta zaznamenal, že prvýkrát užil marihuanu. Následne sledovali, či, kedy a v akej miere sa u pacienta objavili ťažkosti súvisiace s rôznymi mentálnymi ochoreniami. Ukázalo sa, že ľuďom, ktorí užívali marihuanu, hrozilo až trikrát vyššie riziko vzniku bežných mentálnych ochorení, ako napríklad spomínaná depresia a úzkosť. Hrozilo im však zároveň až sedemkrát vyššie riziko, že sa u nich vyvinú vážne ochorenia, ako napríklad schizofrénia či psychóza.

Súčasťou štúdie boli záznamy získané od 787 obvodných lekárov z Veľkej Británie, pričom údaje boli z čias od roku 1995 až po rok 2018. Súčasťou kohorty bolo celkovo 28 218 ľudí, ktorí mali v tomto období skúsenosť s užívaním marihuany a 56 208 ľudí, ktorí ju nikdy neokúsili. Výsledky okrem iného ukázali aj to, že pri užívateľoch marihuany bola vyššia pravdepodobnosť, že počas života okúsia aj iné, tvrdšie drogy, vrátane amfetamínov, heroínu či kokaínu.