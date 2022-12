Vedci prichádzajú s bizarným zistením: Samice hadov majú klitoris, doteraz si mysleli, že je to niečo úplne iné

Za bežných okolností sa nad pohlavnými orgánmi hadov zamýšľa len málokto. Je to ale oblasť, ktorej sa vedci intenzívne venujú. V jednom z najnovších výskumov sa im podarilo zistiť, že samičky hadov majú klitoris.

Samice hadov majú klitoris

Prvýkrát v dejinách sa vedcom podarilo nevídané zistenie – samice hadov majú klitoris. Ako informuje The Guardian, doteraz si ho odborníci mýlili s pachovou žľazou alebo s nevyvinutým penisom. Podľa štúdie publikovanej v časopise Proceedings of the Royal Society B majú samice klitorisy dokonca dva. Sú oddelené tkanivom a ukryté pod kožou na spodnej strane chvosta.

Samičie genitálie sú neraz prehliadané a tabuizované, tie samčie sú stredobodom výskumov častejšie. Aj kvôli tomu majú odborníci neúplné informácie o sexuálnej reprodukcii stavovcov. Napríklad, už nejaký čas je o samcoch hadov a jašteríc známe, že majú tzv. hemipenisy, teda pár penisov, ktoré sa počas reprodukcie vysunú z tela. U niektorých živočíchov sú pokryté ostňami či háčikmi.

Megan Folwellová, ktorá stála na čele výskumu, si myslí, že na jednej strane odborníci nevedia, čo majú hľadať, pokiaľ ide o samičie genitálie. Na druhej strane to ale ani hľadať nechcú. U niektorých druhov živočíchov je klitoris extrémne malý. Prvýkrát sa jej podarilo pitvať klitoris samice zmije a zistila, že má tvar trojuholníka a pripomína srdiečko.

Je možné, že vyvoláva potešenie

Folwellová verí, že aj klitoris u samičky je dôležitou súčasťou páriaceho procesu. Aj keď je potrebný ďalší výskum, verí, že stimulácia klitorisu umožní lubrikáciu hadej vagíny. To by malo uľahčiť kopuláciu a zabrániť tomu, aby hemipenisy samca poškodili vnútorné steny vagíny samice. Stimulácia hemiklitorisu ale môže vysielať aj signál, ktorý spustí ovuláciu.

Vedci zatiaľ pitvali 9 druhov hadov vrátane pytóna kobercového či vretenice útočnej. Niektoré druhy majú relatívne veľký a svalnatý klitoris, u iných je ledva badateľný a môže mať menej ako jeden milimeter.

Štúdia okrem toho odhalila, že súčasťou hemiklitorisu je erektilné tkanivo a nervové zakončenia, podobne ako u cicavcov. Odborníci sa preto zaoberajú otázkou, či teda nemôže zároveň u hadov vyvolávať pocity slasti.