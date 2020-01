Vedci pravdepodobne objavili novú super-Zem, v tesnej blízkosti našej slnečnej sústavy

Snažia sa zaznamenať každý pohyb a každú drobnú zmenu. Môže to totiž znamenať blížiaci sa meteorit, vpád mimozemských susedov alebo možný objav nových planét.

Nový objav v súhvezdí Kentaur

Ako informuje National Geographic, v tomto prípade je to pravdepodobne práve objav nie jednej, ale hneď dvoch nových planét. Vedci si myslia, že nové planéty obiehajú okolo červeného trpaslíka s názvom Proxima Centauri, ktorý je zároveň aj hviezdou, ktorá je najbližšie k slnečnej sústave. Hviezda je vo vzdialenosti približne 4,24 svetelných rokov a nachádza sa v súhvezdí Kentaur.

Mario Damasso z observatória v talianskom Turíne sa ešte na konferencii Breakthrough Discuss v roku 2019 vyjadril, že kandidáta na novú planétu sa rozhodli vedci pomenovať Proxima c. Štúdia týkajúca sa nového objavu zas bola nedávno publikovaná v odbornom časopise Science Advances a vedci v nej zdôrazňujú, že zatiaľ ide len o kandidáta na planétu, objav je totiž ešte potrebné potvrdiť.

Ak sa to však podarí, nová planéta bude šesťkrát väčšia ako Zem, bude to teda tzv. super- Zem a okolo svojej hviezdy obehne za 1 936 dní. Vedci už majú odpoveď aj na to, či je planéta obývateľná a mnohých zrejme odpoveď nepoteší. Na planéte by človek neprežil, je totiž príliš studená na to, aby sa tu udržala voda v tekutom skupenstve.

Je to planéta alebo vesmírny šum?

Nejde pritom o prvý objav v súhvezdí Kentaura, už v roku 2016 sa vedcom v rámci projektu Pale Red Dot, ktorý sa zameriava na vyhľadávanie nových planét podobných Zemi, podarilo objaviť planétu, ktorá je 1,3-krát väčšia ako Zem a odhaduje sa, že je aj dostatočne teplá, aby sa na jej povrchu udržal život. Planéta dostala pomenovanie Proxima Centauri b a vedci ju objavili vďaka tomu, že jej gravitácia spôsobovala výkyvy v pohyboch hviezdy Proxima Centauri.

Po tomto objave sa vedci rozhodli, že upravia metódy, ktoré sa pri hľadaní planét využívali odteraz a zároveň znova spracovali dáta, ktoré dopomohli k objaveniu Proxima Centauri b. Vďaka tomu majú v rukách 17 rokov dát, na ktorých je možné vidieť výkyvy v pohyboch hviezdy Proxima Centauri. Práve vďaka týmto dátam sa podarilo objaviť odchýlku, ktorá by mohla znamenať prítomnosť ďalšej planéty.

Navyše, systém Atacama Large Millimeter/Submilliter Array (ALMA) ukázal, že hviezda Proxima Centauri je obklopená pásmi prachu a predpokladá sa, že sú tvorené objektmi, ktoré okolo hviezdy obiehajú. Okrem pásov prachu sa však podarilo objaviť aj svetelný zdroj približne v oblasti, kde by sa mohla nachádzať planéta Proxima c. Zatiaľ však ide len o dohady a vedci nevedia, čo presne sa im podarilo objaviť. Môže sa stať, že nejde o planétu, ale len o vesmírny šum. Proximu Centauri a jej okolie budú odborníci aj naďalej pozorne monitorovať.