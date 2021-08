Vedci odhalili, koľko ľudí nakazených koronavírusom ho prekoná bez symptómov. Je to viac, ako si mysleli

Už po niekoľkých mesiacoch od toho, ako sa začal šíriť vírus SARS-CoV-2 ako globálna katastrofa, bolo jasné, že mnohí ľudia túto chorobu šíria aj nevedomky, keďže majú asymptomatický priebeh. Vírus sa v nich síce rozmnožuje a šíri do okolia, no samotný človek sa cíti úplne v poriadku, nemá zvýšenú teplotu, či bolesť v hrdle alebo kašeľ.

Nájsť asymptomatických ľudí, ktorí neprejavujú známky ochorenia, je zložité. Preto je náročné tiež stanoviť, koľko takýchto ľudí sa vlastne nachádza v populácii, uvádza portál Science Alert.

Teraz však analýza skupiny amerických lekárskych výskumníkov skúmala viac ako 350 štúdií a zistili, že niečo viac ako 35 % všetkých infekcií choroby COVID-19 neprechádza do symptomatickej fázy.

Odhady sa líšili v desiatkach percent

Počiatočné odhady sa pohybovali od 4 až po 81 percent asymptomatických nakazených, čo znamená, že v podstate nikto naozaj nevedel, koľko ich je. Počas pandémie sa ale čísla začali upravovať a konzervatívne odhady hovorili o menej ako 20 percentách ľudí, ktorí môžu byť pozitívni bez toho, aby vykazovali akékoľvek symptómy.

Spoľahlivo určiť mieru asymptomatických nakazených je náročné, keďže bez horúčky, straty čuchu a chuti, bolesti hrdla či kašľa sa iba málo ľudí ide dať otestovať, ak test nepotrebujú na preukázanie sa.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zachytiť skutočné šírenie infekcie, je vykonanie prieskumu s náhodne vybranými vzorkami z populácie a otestovať ich. To tiež nemusí byť úplne smerodajné, keďže takto otestovaný človek sa môže nakaziť aj niekoľko hodín po testovaní a nemať žiadne príznaky.

Dve veľké metaanalýzy

Na vyriešenie týchto obmedzení vedci vykonali dve samostatné metaanalýzy už existujúcich štúdií, ktoré informovali o laboratórne potvrdených infekciách. Svoje zistenia publikovali v štúdii publikovanej v PNAS.

Prvá z nich zistila, že až 35,1 percenta pozitívnych prípadov je asymptomatických, druhá metaanalýza toto číslo ešte navýšila na 36,9 percenta.

Tieto údaje sú dostatočne blízke na to, aby vedcov presvedčili, že ich merania sú správne a výpočtová metóda má svoje opodstatnenie. Aj keď by zobrali do úvahy prípadné chyby meraní, ich údaje ukazujú, že najmenej jeden zo štyroch pozitívnych prípadov je asymptomatický.

Vedci sa týmto snažia ukázať, že asymtomatické ochorenie je bežné a že aj ak niekto vyzerá byť úplne zdravý a bez prejavov choroby, môže byť potenciálny šíriteľ nákazy.