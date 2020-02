Vedci objavili prvý organizmus na našej Zemi, ktorý k životu nepotrebuje kyslík

Napríklad, pomalky dokážu prežiť extrémnu dávku radiácie, nízke, ale aj vysoké teploty, či iné nepriaznivé podmienky. Nie nadarmo je považovaná za toho najodolnejšieho živočícha na tejto planéte. Až donedávna sa však vedci nazdávali, že jednu vec nezvládne žiaden mnohobunkový organizmus, a to existenciu bez kyslíka. Zdá sa, že sa predsa len mýlili.

Ako informuje portál Science Alert, vedci objavili prvý mnohobunkový organizmus, ktorý ku svojmu prežitiu nepotrebuje kyslík. Ide o parazita podobného medúze, ktorému chýba mitochondriálny genóm. To znamená, že organizmus nedýcha a kyslík k svojej existencii vôbec nepotrebuje. Objav je pre vedcov mimoriadne vzrušujúci, a to nielen preto, že možnosti organizmov žijúcich na Zemi sú zdanlivo nekonečné. Novinka totiž môže ovplyvniť spôsob, akým doteraz vedci nazerali na hľadanie života mimo našej planéty.

Schopnosť spracúvať kyslík, teda dýchať, si organizmy vyvinuli pred viac ako miliardou rokov. Archeóny sa postupne naučili spolunažívať s baktériami, vznikla symbióza a vďaka evolúcii napokon vznikli bunky, ktoré obsahovali organely, vrátane mitochondrií. Okrem červených krviniek každá bunka ľudského tela obsahuje mitochondrie, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v procese dýchania.

Mitochondrie rozkladajú kyslík na molekuly adenozíntrifosfátu a sú využívané ako pohonná látka pre bunkové procesy. Je známe, že mnoho organizmov sa prispôsobilo nehostinným podmienkam a dokážu žiť v prostredí, kde je kyslíka nedostatok. Vedci však roky viedli diskusie o tom, či existuje mnohobunkový organizmus, ktorý by dokázal prežiť v absolútnej neprítomnosti kyslíka.

The parasitic cnidarian Henneguya salminicola, which has lost its mitochondrial genome, infects salmon as part of its life cycle.

When the salmon dies, the parasite releases microscopic spores, which are then eaten by worms, the creature’s other host.https://t.co/b5ObfDgMc9 pic.twitter.com/cK3LHKcboq

