Vedci objavili nový druh polárnej žiary. Pomohla im pri tom komunita amatérskych fotografov

Polárna žiara, nazývaná tiež aurora, láka pozornosť človeka od nepamäti. Kým v minulosti hru svetiel na oblohe za polárnou kružnicou ľudia považovali napríklad za pochodne duší na ceste do sveta mŕtvych, dnes vieme, že vzniká vzájomným pôsobením slnečného vetra a zemskej atmosféry. Napriek tomu sa amatérskym fotografom podarilo objaviť celkom nový, doposiaľ nepoznaný druh aurory, pripomínajúci piesočnú Saharu.

Za veľkými vedeckými objavmi nestoja vždy len odborníci, niekedy ich učinia aj obyčajní ľudia. Potvrdzuje to aj najnovšia štúdia fínskych vedcov, ktorá je postavená na pozorovaniach amatérskych fotografov. Tým sa ešte v roku 2017 podarilo zachytiť polárnu žiaru v nezvyčajnej podobe. Nazvali ju „duny“ ( z angl. The Dunes) a to preto, že pripomína pieskovú púšť.

S pomocou amatérov

Nový objav vznikol vďaka úzkej spolupráci vedcov a amatérskych fotografov a nadšencov pre astronomické javy s využitím sociálnej sieti Facebook. Celé to vzniklo vďaka skupine, v ktorej ľudia zdieľali fotografie polárnej žiary, a ktorej súčasťou bola aj fyzička Minna Palmroth z univerzity v Helsinkách. Palmroth v skupine často vysvetľovala rôzne druhy polárnej žiary, ktoré sa fotografom podarilo zachytiť.

„V priebehu rokov som si uvedomila, že vždy vysvetľujem to isté,“ hovorí pre The Guardian Palmroth. Na základe týchto skúseností neskôr vydala aj knihu popisujúcu polárnu žiaru a jej rôzne druhy. V komunite nadšencov sa však v roku 2017 po prvýkrát objavil aj záber polárnej žiary, ktorý nespadal do žiadneho jej doposiaľ známeho druhu. Keď sa podobné fotografie začali objavovať častejšie, do výskumu Minna Palmroth zapojila aj svojich kolegov.

Žiarivé duny

S pomocou širokej komunity fotografov sa fínskym vedcom podarilo zaujímavý fenomén sledovať aj v reálnom čase. Po informácii o tom, že sa podivná forma polárnej žiary objavila na určitom mieste, už na miesto putoval niektorý z dobrovoľníkov. „V podstate som sedela na gauči a posielala pozorovateľom správy o tom, čo majú fotografovať,“ tvrdí pre The Guardian Palmroth. „Bolo to ako skladať puzzle alebo vykonávať prácu detektíva,“ opisuje svoj zážitok v tlačovej správe jeden z fotografov Matti Helin.

Zozbieraním viacerých záberov a ich vzájomným porovnávaním nakoniec vedci v nedávno publikovanej štúdii predstavili nový druh polárnej žiary, ktorý nazvali duny. Objavuje sa pomerne nízko, približne 100 km nad povrchom Zeme v horných častiach mezosféry. Úkaz doposiaľ pozorovali len vo Fínsku a v Švédsku. Viac ako o prelomový objav však ide o ukážku toho, aká prínosná a zaujímavá môže byť spolupráca vedcov s verejnosťou a amatérskymi nadšencami.