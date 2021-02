V mnohých významných kostoloch, či už po Taliansku, ale aj inde, sú uložené relikvie, o ktorých cirkev tvrdí, že pochádzajú z tiel svätých ľudí, mučeníkov či dokonca učeníkov Ježiša, alebo sú relikvie priamo spojené s Ježišom. Mnohé tieto sväté predmety vyvolávajú istú dávku nedôvery a pochybnosti o pravosti najmä vo vedeckej sfére. Tentoraz vedci preskúmali kosti dvoch ľudí, ktoré mali patriť apoštolom, a to svätému Jakubovi mladšiemu a svätému Filipovi.

Jedna relikvia v zlom stave

O výskume uvedenom v časopise Heritage Science informuje portál IFL Science. Kosti vedci získali z kostola Santi Apostoli postaveného v Ríme v 6. storočí a cirkev ich považuje za pravé. Z kostí už dnes neostalo veľa, no nachádza sa tu holenná kosť a chodidlo, ktoré mali patriť svätému Filipovi a stehenná kosť, ktorá mala patriť svätému Jakubovi.

Vedci z univerzity Southern Denmark relikvie podrobili celej rade chemických testov. Bohužiaľ, kosti svätého Filipa boli v príliš zlom stave, aby poskytli spoľahlivý rádiokarbónový výsledok datovania.

Nezodpovedá obdobiu

Už lepšie výsledky priniesla analýza kostí svätého Jakuba. Tie boli datované do obdobia medzi rokmi 214 až 340 nášho letopočtu. Ak vezmeme do úvahy, že Ježiš a apoštoli mali žiť v 1. storočí nášho letopočtu, ukazuje to, že tieto kosti nemôžu byť fyzickými pozostatkami svätého Jakuba mladšieho.

Nie je jasné, komu teda tieto kosti patria, ale zdá sa, že asi prišlo k omylu v procese premiestňovania z miesta na miesto v priebehu storočí.

“Považujeme za pravdepodobné, že ten, kto presunul stehennú kosť do kostola Santi Apostoli veril, že patrí naozaj svätému Jakubovi,” tvrdia vedci. Kosť musela byť podľa vedcov zobratá z kresťanského hrobu, ktorý patril niekomu z prvých kresťanov.

Existujú aj pravé relikvie

Ak si myslíte, že všetky relikvie sú nepravé, nie je to tak. V roku 2017 sa analyzoval fragment kosti, ktorý mal patriť svätému Mikulášovi. Datovanie kosť zaradilo do obdobia jeho života a vedci tak potvrdili, že fragment naozaj patril Mikulášovi.